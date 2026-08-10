Залишок радянського минулого? Чому в одному з міст України ліфти платні

Така практика в місті була започаткована ще до повномасштабного вторгнення РФ

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Єдиним містом в Україні, де проїзд у ліфті платний є Херсон. Користувачів мережі спантеличила така дивна схема роботи підйомників.

Про це пишуть в соціальній мережі Threads. Люди не перестають дивуватись "креативності" міської влади.

Дівчина у своєму дописі зазначила, що не може повірити в те, що в інших містах України за поїздку на ліфті не потрібно платити. До того ж для цього не потрібно купувати та поповнювати спеціальну картку.

"Мене дуже дивує той факт, що в інших містах ліфт безкоштовний, це як? Зате в Херсоні без ліфтової карти ти шуруєш пішки", — написала жінка.

Що пишуть в коментарях?

"Мене досі дивує той факт, що в Херсоні ліфти платні. Скільки разів чула і досі важко повірити";

"Та він он подорожчав навіть";

"Вони платні усюди, просто десь це входить в вартість ОСББ, наприклад, чи ще якихось послуг)";

"Це я якраз прекрасно розумію) Просто не знаю, як вийшло, що в одному місті виникла така складна схема з картками, якщо інші міста цього не мають";

Коментарі користувачів

"Ну так… це ж за каденції С**альдо лайфхак придумали (не особисто він, звісно) а він, як відомо, гнідою виявився. Тобто, дурня канєшно повна, але все логічно";

"А як так вийшло? Чому? Це ж незручно";

"Зате вигідно — плата за поїздки+ окремо плата за ремонт з жителів";

"Я прям бачив, пам'ятаю що там карту можна було поповнити лише в якійсь конторі офлайн і вона працювала до 16:00 не встиг і пі**а — йди на 9 пішки";

"От це мені так дивно. Не знаю хто і навіщо обрав таку незручну систему";

Коментарі користувачів

"А розкажіть, де є безкоштовні ліфти?";

"Всюди, де ця послуга включена у комунальні і для цього не треба окремі картки";

"То як вони безкоштовні, якщо вартість обслуговування ліфта входить у комунальні послуги";

"Я про те, що в інших містах цю послугу просто включають у комунальні. А в Херсоні чомусь не шукали легких шляхів)", — пишуть в коментарях.

Коментарі користувачів

Чому в Херсоні платні ліфти?

У Херсоні система оплати за проїзд у ліфтах за допомогою спеціальних карток чи чипів історично склалася як вимушений захід місцевих підприємств (таких як "Херсонліфт") задля покриття витрат на електроенергію, диспетчеризацію та поточне утримання підйомників через брак або відсутність фіксованого міського тарифу впродовж десятиліть. Це робило Херсон унікальним містом в Україні, де ліфти працювали за оплату кожної поїздки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що експерт пояснив, чи можна стрибати у сучасних та старих ліфтах.