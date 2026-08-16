"Ось для чого нам ШІ": найкращі українські меми об'єднали в одне відео — і воно стало хітом
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Фантазія українців безмежна
Українці дуже креативні і полюбляють генерувати веселі меми. Проте нове творіння у вигляді відео з учасниками найпопулярніших смішних ситуацій стало справжнім хітом в мережі.
Відповідні кадри оприлюднили в соціальній мережі Threads. Зазначається, що матеріал був створений за допомогою штучного інтелекту.
Автор під нікнеймом f1shbonee в коментарях розповів, що витратив на відео приблизно тиждень, Він слідкував за трендами в Threads, а потім йому прийшла ідея скомбінувати трендові товари з українськими мемами і зробити це за допомогою ШІ.
У відео присутні такі персонажі як Іван Мартинов (Чоткій паца), Саша Страшук, Ісаак Величко, Петро Щур, Коля Фісун, Олег Гороховський, Ігор Коломойський та навіть туфля з відеокліпу Salvatore Ganacci — Horse.
Що пишуть в коментарях?
Користувачі мережі прийшли у захват від перегляду відео. Багато хто назвав його шедевром та справжнім хітом.
"Нравиця";
"Скажіть?!! Я ржала, як коняка!";
"Ось для чого нам ШІ";
"Ось і через це дорожчає оперативна памʼять що впливає на ціни техніки";
"Це тупо геніально.Я б такий серіал глянула";
"Це просто НЕЙМОВІРНО!!!";
"Дуже круто, та хотілося б першого персонажа побільше";
"Дякую", — пишуть в коментарях.
Раніше "Телеграф" розповідав, що українці наробили мемів про спеку, яка встановилась цього літа.