"З пеклом не домовишся". Військовий експерт пояснив, чому "Нова пошта" так бісить Росію

Посилення ударів може свідчити про цікаву деталь

Удари Росії по відділеннях та термінал "Нової пошти" — не випадковість, Росія намагається відрізати великі міста від логістичного сполучення. А також унеможливити та зменшити темпи поставок для війська.

Про це "Телеграфу" розповів полковник запасу, учасник миротворчих місій у Косово й Іраку, військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, "Нова пошта" — унікальний бренд України та символ успішності держави.

— "Нова пошта" навіть в умовах такої динамічної ситуації (часто негативної) забезпечує дуже стійкий зв'язок і доставку. Наші вороги чомусь вважають, що "Нова пошта" є одним з ключових поставщиків певної номенклатури для наших військ. А по-друге, часто-густо НП є єдиною опцією для забезпечення потреб населення.

Подивіться, по яких містах б'ють росіяни: Київ, Запоріжжя, Дніпро і Харків. Вони б'ють по ключових переправних хабах, щоб "вирубити" цілий регіон.

Це абсолютно зрозуміла тактика росіян, коли вони не можуть технічно досягти якихось результатів на полі бою, вони спрямовують свою лють проти мирного населення. Військового або політичного сенсу в тих атаках не було жодного. Терористичний — саме так, 100%. Бо Російська Федерація лупила куди заманеться, без особливого мислення, що кудись влучать чи не влучать.

Наслідки атаки по Новій пошті в Києві

Треба розуміти, що "Нова пошта", без перебільшення, є символом успішності України. Тому що ви можете знайти НП в країнах Балтії, Польщі, Румунії, в Молдові тощо. Це символ успішності України. А якщо зараз проти, як це пафосно не звучить, процитувати Шевченка поему "Кавказ":

Нам тільки сакля очі коле:

Чого вона стоїть у вас,

Не нами дана; чом ми вам

Чурек же ваш та вам не кинем,

Як тій собаці! Чом ви нам

Платить за сонце не повинні!

Класик вже все сказав. І просто поставте замість "сакля" — "Нова пошта" і ви зрозумієте рівень вибішування, який є. Це емоційна складова. Але абсолютно зрозуміла і логістична складова. Я сам у базовій підготовці — офіцер логістики, і прекрасно розумію, що таке розрив або фрагментація ланцюгів постачання та забезпечення. Це потребує колосального напруження і реконфігурації, зусиль на певному напрямку.

Наслідки атаки по Новій пошті в Києві

А ми вже проговорили, що росіяни б'ють по ключових хабах "Нової пошти" — Харків, Одеса, Запоріжжя, Київ, Дніпро. Найбільші міста, найбільші пункти перевалки. Ось і все, що треба знати.

"З огляду на те, скільки НП має відділень і поштоматів, наприклад, у Києві — теорія вірогідності каже, що попадань по "Новій пошті", порівняно з "Укрпоштою", буде більше. Навіть якщо росіяни не влучать у "Нову пошту" (де, звісно, були біолабораторії і розповсюджувалися патогенні віруси), то влучать у будинок, в якому, як правило, НП розташована і вб'ють мирних людей, що і є, по суті, своєю основою дії російської армії в глибокому тилу", — каже експерт.

— Візьміть статистику уражень об'єктів в оперативному тилу — Херсонщина, Запоріжжя, то побачите, що атаки в оперативній зоні здійснюються саме проти мирного населення. А у списках постраждалих будуть люди як мінімум пенсійного віку.

Сергій Грабський

Це все — алгоритм дій російської або московської армії, вперше задокументований ще під час Лівонської війни (1558–1583). І з тих пір нічого не помінялося, від слова зовсім. Яку б війну не взяли, ви будете бачити абсолютно той самий алгоритм. Причому проблема в тому, що йдеться про інфернальну жорстокість, абсолютно неспівмірну поставленому завданню. Так, щоб людина буквально задихнулася від жаху, перестала дихати і заціпеніла від чорного жаху.

Саме тому, коли кажуть перемовини з росіянами: "Ой, давайте будемо домовлятися" — там нема з ким домовлятися. З пеклом не можна домовлятися, це неможливо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час атаки на Київ 15 червня Росія зруйнувала найсучасніший термінал "Нової пошти".