Померла на очах у проблемного бойфренда? Як виглядає місце смерті екснареченої Кличка (фото)

Раніше Браян Хікерсон її бив

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Американська актриса Гейден Панеттьєр, колишня наречена Володимира Кличка, померла за обставин, що з’ясовуються. Журналісти та правоохоронні органи відновлюють хронологію останніх годин життя зірки та з’ясовують, хто саме знаходився поряд з нею у момент трагедії.

Як повідомив сержант поліції Грінвілла Джонатан Брегг виданню USA TODAY, у неділю, 16 серпня, співробітники поліції та швидкої медичної допомоги прибули до житлового комплексу Judson Mill Lofts, розташованого за адресою 701 Easley Bridge Road, приблизно о 13:51 за місцевим часом після того, як знайомий Панеттьєр зателефонував до служби 911.

Житловий комплекс Judson Mill Lofts за адресою 701 Easley Bridge Road

Житловий комплекс Judson Mill Lofts за адресою 701 Easley Bridge Road

Станом на ранок понеділка залишається невідомим, чи здійснив цей виклик саме бойфренд актриси Браян Хікерсон.

Раніше Хікерсон бив актрису

Відомо, що за день до смерті Панеттьєр пара прилетіла до Південної Кароліни з Лос-Анджелеса. Стосунки актриси з Хікерсоном неодноразово переривалися і поновлювалися знову, при цьому чоловіка раніше заарештували за домашнє насильство щодо Гейден.

Гейден Панеттьєр і Браян Хікерсон. Фото: Getty Images

В інтерв’ю TMZ він сам відверто коментував свої проблеми із законом, заявивши, що його заарештували за побиття актриси. Пізніше, після виходу мемуарів Панеттьєр у 2026 році, Хікерсон у розмові з ABC 4 назвав її книгу чудовою і окремо закликав кожного прочитати розділ, присвячений домашньому насильству.

Книжка Гейден неймовірна. Думаю, вона чудова. Я вважаю, що її має прочитати кожен. Особливо розділ про домашнє насильство, яку я написав — її має прочитати кожен Браян Хікерсон

В цей час Браян Хікерсон продовжує зберігати повну мовчанку в соціальних мережах, де його остання публікація в Instagram датована ще 13 грудня 2024 року.

Браян Хікерсон. Фото: instagram.com/brianhickerson_

Поки що поліція продовжує з’ясовувати всі обставини. Раніше з'явилась попередня причина смерті екснареченої Кличка. Згідно з першими даними звіту правоохоронців, у Гейден сталося "передозування" і зупинку серця.