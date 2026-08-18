Росія розробила спеціальну зброю: військова розвідка розкрила плани РФ на зиму

Росіяни вже лякають "заморозкою"

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За даними воєнної розвідки, з настанням холодів російські удари будуть концентруватись на тих самих об'єктах, що й минулого року. Це оборонно-промисловий комплекс, військові об'єкти, енергетика, система логістики, АЗС.

Під загрозою електрика, вода та газ

Про це розповів заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю "РБК-Україна". За його словами, найбільш вразливе місце взимку — електроенергія та опалення, тому Росія може бити й по них.

"Наприклад, не так давно росіяни розробили безпілотник, який призначений для ураження електроопор – ЛЕПів. У його крилах закладено вибуховий елемент, який здатен перерізати метал", — розповів Скібіцький.

Вадим Скібіцький. Фото: ГУР

Він нагадав, що нещодавно віцепрем'єр-міністр Денис Шмигаль попереджав про ризики щодо ударів по об'єктах водопостачання. Така загроза є реальною, це один з критичних елементів.

"Крім того, під загрозою восени – взимку знову може опинитись наша газотранспортна система та видобуток газу у Полтавській та Харківській областях, які противник уже атакував раніше", — додав заступник начальника ГУР.

Чи є удари по мостах через Дніпро у планах ворога

За словами Скібіцького, це теж критична інфраструктура. Тому воєнна розвідка працює над добуванням упереджувальної інформації стосовно планів агресора за цим напрямом.

"Російські війська останнім часом б'ють по мостах у прифронтових областях – на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині. Вони системно атакують критично важливі мости в Затоці та в Маяках, які дуже важливими елементами нашої транспортної системи. Коли об’єкт стає найбільш критичним для нас – тоді ворог починає по ньому працювати", — пояснив розвідник.

По чому Росія била минулої зими

За даними ПС ЗСУ, протягом минулої зими Росія здійснила 14 масованих комбінованих атак по Україні із застосуванням ракетного озброєння та ударних безпілотників різних типів. Росіяни намагалися влаштувати українцям повний блекаут та знищити нашу критичну інфраструктуру.

Які об'єкти атакувала Росія протягом зими 2025-2026. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Які об'єкти атакував ворог протягом зими 2025-2026

Гідроелектростанції (ГЕС): зафіксовано цілеспрямовані атаки щонайменше на 11 українських ГЕС

Теплоелектроцентралі (ТЕЦ) та ТЕС: під ударом були 45 найбільших ТЕЦ України

Електромережі та підстанції: ударів зазнавали лінії електропередачі (ЛЕП) та розподільчі об'єкти

Газовидобувна та газотранспортна інфраструктура: під масованими ударами регулярно перебували об'єкти видобутку, підготовки та зберігання газу, також були спроби атакувати підземні газосховища (ПСГ) на заході України

Логістика та транспорт: значних руйнувань зазнала залізнична інфраструктура, ворог бив по мостах, цивільних портах та логістичних шляхах, переважно в Одеській області

Цивільна та житлова інфраструктура: під ударами були житлові багатоповерхівки та приватний сектор

Раніше "Телеграф" розповідав, як в Міністерстві оборони України відповіли на погрози Міноборони РФ влаштувати українцям "заморозку" взимку.