Підошва 43-го розміру стиснеться до 36-го: чому не можна сушити взуття на батареї та обігрівачах

Надмірне тепло шкодить матеріалам взуття

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Восени та взимку взуття часто промокає, тому його хочеться швидше висушити. Але висока температура може пошкодити не лише матеріал верху, а й підошву.

Як пояснив "Телеграфу" досвідчений швець із Полтави Микола Фокін, сушіння взуття на гарячій батареї або біля обігрівача може послабити клейове з’єднання. За температури близько 40–60 градусів клей втрачає свої властивості, через що підошва може почати відходити.

Більше подробиць у матеріалі: "Не робіть це зі шкірою і підошвою: як правильно підготувати взуття до осінніх дощів".

Особливо чутливим до нагрівання є взуття з підошвою з ЕВА – легкого спіненого матеріалу. Під впливом високої температури така підошва може сильно стиснутися, деформуватися та втратити початкову форму.

Тому навіть якщо взуття потрібно висушити якомога швидше, ставити його безпосередньо на батарею чи обігрівач не варто. Надмірне нагрівання може призвести до пошкоджень, які вже не вдасться виправити.

Коли виникає потреба терміново висушити черевики або кросівки, фахівці радять застосовувати помірний потік теплого повітря, утримуючи джерело тепла на безпечній дистанції 15–20 сантиметрів від виробу. Це дозволяє вберегти структуру матеріалу та клейові з'єднання від перегрівання, уникнувши розтріскування й розклеювання підошви.