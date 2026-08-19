Маркетинг чи реальна користь? Чому дешева ікра річкової риби не гірша за осетрову

Чи справді варто переплачувати за "елітну" ікру

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Висока ціна не завжди означає, що продукт має більше користі. Це стосується й ікри — за поживними властивостями дешевші види з річкової риби можуть бути цінними не менше за червону чи чорну.

Завідувачка кафедри товарознавства і фармації Державного торговельно-економічного університету Олена Сидоренко пояснила "Телеграфу", що кожен вид ікри має свій цінний склад. Тому щуча чи ікра карася не стають менш корисними лише через те, що коштують значно дешевше за осетрову.

Різні види ікри. Фото: відкриті джерела

За словами фахівчині, говорити про одну "найкориснішу" ікру неправильно. Чорна, червона, щуча та інші види мають власні особливості й можуть бути частиною раціону.

Водночас ціна продукту залежить не лише від його властивостей. Значну роль відіграють попит, рідкісність і ситуація на ринку.

Показовий приклад — сама осетрова ікра. За словами Сидоренко, колись її могли навіть викидати, а згодом вона перетворилася на дорогий делікатес.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, якою доступнішою рибою можна замінити дорогого лосося. За смаком і користю вона може стати гідною альтернативою червоній рибі.