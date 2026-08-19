Маркетинг или реальная польза? Почему дешевая икра речной рыбы не хуже осетровой

Действительно ли стоит переплачивать за "элитную" икру

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Высокая цена не всегда означает, что продукт имеет больше пользы. Это касается и икры — по питательным свойствам более дешевые виды из речной рыбы могут быть ценными не менее красной или черной.

Заведующая кафедрой товароведения и фармации Государственного торгово-экономического университета Елена Сидоренко объяснила "Телеграфу", что каждый вид икры имеет свой ценный состав. Поэтому щучья или икра карася не становятся менее полезными только потому, что стоят значительно дешевле осетровой.

Различные виды икры. Фото: открытые источники

По словам специалиста, говорить об одной "самой полезной" икре неправильно. Черная, красная, щучая и другие виды имеют свои особенности и могут быть частью рациона.

В то же время, цена продукта зависит не только от его свойств. Значительную роль играют спрос, редкость и ситуация на рынке.

Показательный пример – сама осетровая икра. По словам Сидоренко, когда-то ее могли даже выбрасывать, а потом она превратилась в дорогой деликатес.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой более доступной рыбой можно заменить дорогого лосося. По вкусу и пользе она может стать достойной альтернативой красной рыбе.