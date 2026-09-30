"Викривач" зі своїми інтересами: Шнайдер закликав перевірити роль Байрака у справі Сенниченка

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Сергій Байрак, який є одним із ключових джерел обвинувачення у справі Дмитра Сенниченка, має оцінюватися і як безпосередній учасник подій із можливими власними інтересами. Про це у Facebook повідомив Михайло Шнайдер, закликавши перевірити мотиви свідка, його зв’язки та методи збору інформації.

За даними Шнайдера, Байрак уклав угоду про визнання винуватості, тому важливими є не лише його покази проти інших фігурантів, а й власний процесуальний інтерес у співпраці зі слідством.

Захист пов’язує дії свідка з інтересами осіб, які намагалися перерозподілити вплив на Одеський припортовий завод та Об’єднану гірничо-хімічну компанію. Зокрема, у тексті меморандуму від 14 червня 2021 року, на який посилається сторона захисту, самому Байраку передбачалася частка у 33% майбутніх прибутків. Ця обставина, як зазначається в дописі, вимагає перевірки його фінансової зацікавленості.

Окремим питанням є законність здобуття матеріалів. Захист звертає увагу на фіксацію приватних розмов, збір даних про пересування та особисті контакти людей, вбачаючи у цьому незаконне втручання у приватне життя, а в окремих ситуаціях – ознаки провокації.

Крім того, за заявою сторони захисту, матеріали провадження містять відомості про можливу координацію дій Байрака іноземними громадянами. Шнайдер пропонує з’ясувати, хто саме погоджував ці дії, які завдання надавалися, чи здійснювалося це з-за кордону та як співвідносилося з домовленостями у меморандумі.

У матеріалі наголошується, що покази свідка необхідно зіставити з первинною документацією, повними аудіозаписами, банківськими транзакціями та іншими доказами. Це дозволить перевірити, які твердження знаходять незалежне підтвердження, а які залишаються суперечливими.

Також захист зазначає про смерть кількох учасників господарських процесів, яких більше неможливо допитати. Як підсумовує Шнайдер, цей факт посилює значення письмових і речових доказів, але сам по собі не є підставою пов’язувати ці смерті між собою чи з перебігом розслідування.