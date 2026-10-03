Поширена помилка покупців "АТБ" затримує всю чергу. Як пришвидшити роботу касира
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Просте правило допоможе всім
В "АТБ" швидкість, з якою рухатиметься черга на касі, залежить також і від покупців. Якщо першими викладати на стрічку каси овочі та фрукти, сканування товару відбуватиметься швидше.
Якщо вони розташовані всередині чи в кінці покупок, швидкість сканування товарів знижується. Про те, чому касири просять викладати овочі та фрукти першими, запитали під публікацією користувачки соцмережі Reddit з ніком Who_i_001 яка є працівницею "АТБ". Вона пояснила, що такий порядок викладання товару на стрічку каси пов'язаний з особливостями введення кодів вагових позицій.
"Овочі та фрукти в АТБ пробивають на касі кодами, і якщо вони лежать в середині або в кінці, у нас збивається швидкість сканування, та й це незручно", — зазначила касирка.
Ваговий товар в "АТБ" пробивають введенням коду вручну, це займає більше часу. Тоді як поштучні позиції (пачки, банки тощо) пробивають за штрихкодом, це швидше.
Співробітниця "АТБ" розповіла, як покупці можуть пришвидшити рух черги
- уважно зважувати вагові солодощі та випічку та клеїти відповідні наліпки з вагою та цінами
- читати назву овочів та фруктів — вони можуть бути схожі, але мати різні назви та вартість
- уважно дивитися на цінники та порівнювати цифри штрихкодів
- користуватися сканером цін для покупців
Раніше "Телеграф" розповідав, що в "АТБ" з'явилися нові цінники. Чому вони не подобаються покупцям.