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Поширена помилка покупців "АТБ" затримує всю чергу. Як пришвидшити роботу касира

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Від відвідувачів залежить, скільки часу вони проведуть у магазині Новина оновлена 03 жовтня 2026, 08:26
Від відвідувачів залежить, скільки часу вони проведуть у магазині. Фото Колаж "Телеграфу"

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В "АТБ" швидкість, з якою рухатиметься черга на касі, залежить також і від покупців. Якщо першими викладати на стрічку каси овочі та фрукти, сканування товару відбуватиметься швидше.

Якщо вони розташовані всередині чи в кінці покупок, швидкість сканування товарів знижується. Про те, чому касири просять викладати овочі та фрукти першими, запитали під публікацією користувачки соцмережі Reddit з ніком Who_i_001 яка є працівницею "АТБ". Вона пояснила, що такий порядок викладання товару на стрічку каси пов'язаний з особливостями введення кодів вагових позицій.

"Овочі та фрукти в АТБ пробивають на касі кодами, і якщо вони лежать в середині або в кінці, у нас збивається швидкість сканування, та й це незручно", — зазначила касирка.

Ваговий товар в "АТБ" пробивають введенням коду вручну, це займає більше часу. Тоді як поштучні позиції (пачки, банки тощо) пробивають за штрихкодом, це швидше.

Співробітниця "АТБ" розповіла, як покупці можуть пришвидшити рух черги

  • уважно зважувати вагові солодощі та випічку та клеїти відповідні наліпки з вагою та цінами
  • читати назву овочів та фруктів — вони можуть бути схожі, але мати різні назви та вартість
  • уважно дивитися на цінники та порівнювати цифри штрихкодів
  • користуватися сканером цін для покупців

Раніше "Телеграф" розповідав, що в "АТБ" з'явилися нові цінники. Чому вони не подобаються покупцям.

Теги:
#Каса #Супермаркет #Черга #Магазин #АТБ