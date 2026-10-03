Поширена помилка покупців "АТБ" затримує всю чергу. Як пришвидшити роботу касира

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В "АТБ" швидкість, з якою рухатиметься черга на касі, залежить також і від покупців. Якщо першими викладати на стрічку каси овочі та фрукти, сканування товару відбуватиметься швидше.

Якщо вони розташовані всередині чи в кінці покупок, швидкість сканування товарів знижується. Про те, чому касири просять викладати овочі та фрукти першими, запитали під публікацією користувачки соцмережі Reddit з ніком Who_i_001 яка є працівницею "АТБ". Вона пояснила, що такий порядок викладання товару на стрічку каси пов'язаний з особливостями введення кодів вагових позицій.

"Овочі та фрукти в АТБ пробивають на касі кодами, і якщо вони лежать в середині або в кінці, у нас збивається швидкість сканування, та й це незручно", — зазначила касирка.

Ваговий товар в "АТБ" пробивають введенням коду вручну, це займає більше часу. Тоді як поштучні позиції (пачки, банки тощо) пробивають за штрихкодом, це швидше.

Співробітниця "АТБ" розповіла, як покупці можуть пришвидшити рух черги

уважно зважувати вагові солодощі та випічку та клеїти відповідні наліпки з вагою та цінами

читати назву овочів та фруктів — вони можуть бути схожі, але мати різні назви та вартість

уважно дивитися на цінники та порівнювати цифри штрихкодів

користуватися сканером цін для покупців

Раніше "Телеграф" розповідав, що в "АТБ" з'явилися нові цінники. Чому вони не подобаються покупцям.