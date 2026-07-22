Псують товар щодня. Працівниця "АТБ" розповіла, як покупці нищать продукти
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Продавців обурюють дії деяких клієнтів
"АТБ" регулярно стикається з псуванням продуктів з боку відвідувачів. Випадки недбалого, а інколи навіть хуліганського ставлення до товару, як кажуть продавці, відбуваються по кілька разів на день.
Неналежне ставлення до продуктів в "АТБ" помітила одна з користувачок соцмережі Threads. Вона розповіла, що хтось передумав купувати морозиво, але не відніс його назад до холодильника, а залишив танути просто поверх шоколадних батончиків. На іншій полиці стояла відкрита та надпита бляшанка з напоєм.
"Люди, для чого ви так робите? Якщо вже передумали купувати морозиво, то можна ж віддати його на касі, щоб працівники встигли повернути товар у холодильник. А про колу я взагалі мовчу", — пише дівчина.
В коментарі прийшла жінка, яка, за її словами працює продавчинею в одному з "АТБ". Вона написала, що з подібними ситуаціями стикається щодня і неодноразово. Співробітники сприймають такі випадки як неповагу до своєї праці.
"Такі ситуації бачу по кілька разів на день. Зневага до роботи продавця", — пише продавчиня.
Раніше "Телеграф" розповідав, що колишній керуючий кількома магазинами "АТБ" розповів, чому в час пік працює лише одна каса.