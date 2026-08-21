Охоронець "АТБ" звинуватив у крадіжці, якої не було: що робити покупцю

Як покупцю довести свою правоту

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Якщо охоронець магазину "АТБ" стверджує, що зафіксував крадіжку на камерах відеоспостереження, але покупець упевнений, що нічого не крав, ситуацію можна перевірити.

У службі підтримки мережі "АТБ" пояснили "Телеграфу", що покупець може звернутися до адміністратора магазину. Саме адміністрація має розібратися в ситуації та перевірити інформацію з камер відеоспостереження.

Вимагайте присутності адміністратора. Фото: "Телеграф"

У подібній ситуації покупцеві варто спокійно пояснити свою позицію та наполягати на перевірці обставин. Камери можуть допомогти встановити, що саме відбувалося в торговому залі та чи справді покупець брав товар, за який його звинувачують у крадіжці.

Водночас покупцям варто знати, що охоронці магазину не мають повноважень самостійно проводити обшук людини.

Якщо представник охорони сам побачив можливу крадіжку або помітив її на камерах відеоспостереження, він може попросити покупця добровільно показати вміст сумки чи викласти речі з кишень. Такі дії, як правило, мають відбуватися у присутності свідків.

Примусово обшукувати покупця охоронець не може. У разі підозри на крадіжку він може викликати поліцію, яка вже має відповідні повноваження для подальшого з'ясування обставин.

Покупець також може звернутися до поліції, якщо, на його думку, охоронець поводиться неправомірно — зокрема погрожує або безпідставно перешкоджає залишити магазин.

Раніше "Телеграф" розповідав, яких випадках охоронець може викликати поліцію.