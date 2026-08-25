Таке рідко побачиш: українка здивувала тим, на що перетворився фарш з VARUS на пательні (фото)

Купуючи вже готовий фарш, ніколи не знаєш точно, що всередині

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М'ясні напівфабрикати можуть бути зручним способом скоротити час приготування їжі. Втім, іноді за цю швидкість доводиться розплачуватися якістю продуктів. Так сталося з користувачкою Threads marinasahaidakk, яка вирішила посмажити вже готовий фарш, але зіткнулася з дуже неприємною несподіванкою.

Докладніше про це розповість "Телеграф".

За словами жінки, щойно фарш потрапив на пательню, з нього вийшла величезна кількість жиру і рідини. На фото та відео можна побачити, що сковорода дійсно заповнена рідиною ледь не на половину, тоді як, господині стверджує, що олією не користувалася.

Виглядає не надто апетитно

Допис швидко набрав популярності та сотні коментарів. Частина користувачів зізналися, що також стикалася з подібною ситуацією, коли після приготування від м'яса залишалося значно менше, ніж очікувалося.

Більшість зійшлися на думці, що краще не довіряти супермаркетам, а робити фарш самостійно вдома. Адже тільки так ти можеш бути впевненим у тому, з чого він зроблений.

Хочеш зробити добре - зроби сам

Водночас були й ті, хто не побачили нічого кримінального у поведінці продукту на пательні. За їхніми словами, господиня повинна бути готовою до цього, адже інформація про склад фаршу завжди зазначена на упаковці.

Не всі погодились з обуренням авторки допису

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як не спускати гроші на продукти: 3 звички, які допомагають економити.