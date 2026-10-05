Досвідчені грибники розкрили "золотий" секрет: як витиснути максимум із грибного місця

Грибниця за сприятливих умов здатна родити весь сезон

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Українець знайшов невелику сімейку білих грибів та запитав поради в тих, хто має досвід у "тихому полюванні". Він поцікавився, чи можуть гриби вирости на цьому ж місці ще цього сезону.

Питання українець поставив у Facebook-групі "Гриби України". Він пояснив, що у його місцевості білі гриби — рідкість, тому хотів би отримати максимум від знайденої грибниці.

"Для нашої місцевості білий гриб — справжня рідкість, тому дуже не хочеться пропустити момент! Поділіться своїм досвідом, як часто ви перевіряєте такі "секретні" точки протягом однієї осені?", — йдеться у публікації.

Практично всі коментатори підтвердили, що грибниця здатна родити всю осінь. Проте лише за сприятливих умов — має бути тепло та достатньо вологи.

Білі гриби. facebook.com/groups/Hryby.Ukrayiny

"Якщо будуть дощі і зберігатиметься температура над 15, через місяць можуть бути нові. Грибниця може плодоносити кілька разів в рік. Якщо вже зараз постійно падає дощ, і тепло, то навідатись можна кожних 3 дні, будуть підростати нові грибочки", — відповіли у коментарях.

Ще одна збирачка грибів поділилася досвідом, що минулого року на одному місці забирала по одному білому грибу раз на тиждень протягом двох місяців. Про подібний досвід написали й інші.

Автор допису додав, що відвідав грибницю через дві доби, але жодного сліду нових грибів не виявив. Йому пояснили, що ночі зараз холодні, тому вони не ростуть.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вчений-біолог, який спеціалізується на вивченні грибів, Себастьян Піскорський, пояснив, як правильно збирати гриби — акуратно зрізати ножем біля основи, чи просто витягнути його. Суперечки про це не стихають.