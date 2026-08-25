Такое редко увидишь: украинка удивила тем, во что превратился фарш из VARUS в сковороде (фото)

Покупая готовый фарш, никогда не знаешь точно, что внутри

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Мясные полуфабрикаты могут быть удобным способом сократить время приготовления пищи. Впрочем, иногда за эту скорость приходится расплачиваться качеством продуктов. Так произошло с пользовательницей Threads marinasahaidakk, которая решила пожарить уже готовый фарш, но столкнулась с очень неприятной неожиданностью.

Подробнее об этом расскажет "Телеграф".

По словам женщины, как только фарш попал на сковороду, из него вышло огромное количество жира и жидкости. На фото и видео можно увидеть, что сковорода действительно заполнена жидкостью чуть ли не на половину, тогда как хозяйка утверждает, что маслом не пользовалась.

Выглядит не слишком аппетитно

Пост быстро приобрел популярность и сотни комментариев. Часть пользователей признались, что также сталкивалась с подобной ситуацией, когда после приготовления от мяса оставалось гораздо меньше, чем ожидалось.

Большинство сошлось во мнении, что лучше не доверять супермаркетам, а делать фарш самостоятельно дома. Ведь только так ты можешь быть уверен в том, из чего он сделан.

Хочешь сделать хорошо – сделай сам

В то же время были и те, кто не увидел ничего криминального в поведении продукта на сковороде. По их словам, хозяйка должна быть готова к этому, ведь информация о составе фарша всегда указана на упаковке.

Не все согласились с возмущением автора сообщения

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как не спускать деньги на продукты: 3 привычки, которые помогают экономить.