Такое редко увидишь: украинка удивила тем, во что превратился фарш из VARUS в сковороде (фото)
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Покупая готовый фарш, никогда не знаешь точно, что внутри
Мясные полуфабрикаты могут быть удобным способом сократить время приготовления пищи. Впрочем, иногда за эту скорость приходится расплачиваться качеством продуктов. Так произошло с пользовательницей Threads marinasahaidakk, которая решила пожарить уже готовый фарш, но столкнулась с очень неприятной неожиданностью.
Подробнее об этом расскажет "Телеграф".
По словам женщины, как только фарш попал на сковороду, из него вышло огромное количество жира и жидкости. На фото и видео можно увидеть, что сковорода действительно заполнена жидкостью чуть ли не на половину, тогда как хозяйка утверждает, что маслом не пользовалась.
Пост быстро приобрел популярность и сотни комментариев. Часть пользователей признались, что также сталкивалась с подобной ситуацией, когда после приготовления от мяса оставалось гораздо меньше, чем ожидалось.
Большинство сошлось во мнении, что лучше не доверять супермаркетам, а делать фарш самостоятельно дома. Ведь только так ты можешь быть уверен в том, из чего он сделан.
В то же время были и те, кто не увидел ничего криминального в поведении продукта на сковороде. По их словам, хозяйка должна быть готова к этому, ведь информация о составе фарша всегда указана на упаковке.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как не спускать деньги на продукты: 3 привычки, которые помогают экономить.