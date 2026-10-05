"Виселили, а потім підняли ціну на 10 тисяч": в західних регіонах України стрімко зростає орендна плата

Ціни злетіли буквально за кілька місяців

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Оренда квартир в Івано-Франківську та Ужгороді, схоже, знову стала темою для гарячих дискусій. У Threads мешканці міст розповідають, що власники піднімають плату на кілька тисяч гривень, а іноді після виселення виставляють ту саму квартиру вже за зовсім іншою ціною.

"Телеграф" зібрав коментарі орендарів, які поділилися своїм досвідом та розповіли, як змінилася ситуація з орендою житла

Івано-Франківськ: орендарі розповіли про нові ціни

Користувачка Threads поцікавилася, чи справді власники квартир в Івано-Франківську почали підвищувати орендну плату 4–5 тисяч.гривень.

Допис в Threads

Судячи з відповідей, для частини орендарів це вже не виглядає чимось незвичайним. Причому деякі розповідають, що квартиру їм не просто подорожчали — їх попросили з'їхати, після чого житло знову з'явилося на ринку, але вже дорожче.

"Ні, нас просто виселили нах**н) А потім виставили ціну на цю ж квартиру на 10к більше".

Коментар з Threads

Ще одна мешканка міста розповіла про іншу ситуацію. За її словами, власники хотіли збільшити орендну плату на 4 тисячі гривень і водночас використовувати квартиру для зберігання власних речей.

"Хотіли підняти на 4к і ще й використовувати квартиру як склад своїх речей. Типу "ви бачили, який зараз ринок" і "ви зараз нічого краще не знайдете"".

Коментар з Threads

У когось ціна зростала поступово.

"На початку літа накинули 2 тисячі, а тепер ще 6. Разом на 8 тисяч підняли".

Коментар з Threads

"Два місяці тому було 15, потім стало 16. Тепер вже $450 (приблизно 20 233 грн — ред.) і це жах(".

Коментар з Threads

"В червні підняли на 2 тис. Вчора ще на 5000".

Коментар з Threads

"Нам 7500 накинули. І бачу це у багатьох таке загострення. Немає межі людській жадібності. Що далі буде, я не уявляю((( Де та стеля? Чи дно…"

Коментар з Threads

Яка ситуація в Ужгородові

Схожі настрої обговорюють і в Ужгороді. Одна з користувачок Threads зізналася, що ще зовсім недавно вважала оренду в місті значно доступнішою, ніж у Києві. Але після того, як знову почала дивитися оголошення, її вразили ціни.

"Я з Ужгорода, дивилася ціни 2 міс тому на квартири і переконувала усіх, що там в рази дешевше, ніж в Києві. С**а, мені стидно за моїх людей, студія 35 кв. м за 1000 доларів (приблизно 44 963 грн — ред.)", — написала дівчина.

Допис з Threads

У дописі вона також поставила питання власникам квартир: чи настільки ж зросли їхні витрати, чи йдеться саме про можливість заробити більше на високому попиті.

Один із користувачів у відповідь зазначив, що ціна зростає через дисбаланс між кількістю квартир та кількістю охочих їх винайняти.

"Ціна залежить від балансу попиту і пропозиції. Квартир на ринку більше не стало, а попит виріс. Від нього і змінилась ціна".

Він також вважає, що значно дешевша оренда не обов'язково зробила б житло доступнішим.

"І так, якби вартість оренди була близько 200–300 дол., 99,9% цю квартиру все-одно б не зняли, бо черга на неї за таку ціну стояла б до 2050 року".

Коментар з Threads

Втім, у дискусії звернули увагу на іншу сторону проблеми. Високі ціни б'ють не лише по тих, хто приїхав до міста, а й по місцевих мешканцях, які самі не мають власного житла.

"Прикол ще в тому, що не всі місцеві, або ті, хто давно вже там живуть, можуть мати житло, хтось живе на оренді, і вони ж, місцеві, тепер теж мають платити такі суми?? Так а звідки взяти? Тобто виходить, що місцевому треба тепер кудись їхати, бо в рідному місті не тягне оренду.. Це абсурд просто".

Коментар з Threads

Ще один користувач також пояснює ситуацію співвідношенням попиту та пропозиції.

"Так працює економіка, коли під здачу 100 квартир, а бажаючих 1000, то ціни ростуть. Так, є люди, які здають за адекватною ціною, але ці квартири вже зайняті. Залишились неадекватно дорогі чи проблемні".

Коментар з Threads

Раніше "Телеграф" розповідав, що житло у Павлограді здають мало не дорожче, ніж у Києві.