Відома співачка "накриває" Україну енергетичним "ППО". Втім, українці їй не дякують (фото і відео)

KOLA здивувала зізнанням про "синій купол", який захищає від ракет і "шахедів"

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Українці під час повномасштабної війни шукають різні способи впоратися з постійним стресом через російські обстріли. Днями увагу українців привернула блогерка Асетея, яка називає себе "майстром світла" та стверджує, що подумки створює навколо місця свого перебування "енергетичний блакитний паркан", який нібито зупиняє ракети та "шахеди".

За словами Асетеї, під час повітряної атаки вона уявляє навколо Києва високий блакитний паркан із панелей. "І починаю з усієї сили розкручувати, і все, що підлітає до нього, "шахед" або ракета, воно все підлітає і руйнується", — розповіла блогерка.

"Телеграф" зазначає, що відео було опубліковано на сторінці Асатеї в Instagram ще 26 серпня, а завірусилося воно лише зараз.

Її допис привернув увагу української співачки KOLA. У коментарях вона заявила, що вже тривалий час уявляє подібний блакитний купол, але над усією Україною.

"Я в шоці зараз… Бо роблю такий купол, тільки над всією Україною вже довгий дуже час. Я просто інтуїтивно почала уявляти купол саме синього кольору і бачити, як від нього все відбивається, що це є наш захист", — написала співачка.

Обговорення продовжилося у Threads, де реакції користувачів виявилися неоднозначними. Частина коментаторів поставилася до практики з гумором, жартуючи про роботу української ППО та порівнюючи "блакитний купол" із закриттям неба.

"Зараз знайомому з ППО напишу, скажу нехай йде додому, бо небо тепер закрито".

"КОЛА, якого фіга у мене впало два "шахеди" поруч із домом? Га? Погано працюємо…"

"— НАТО, закрий небо над Україною! — НАТО: Ось вам синій купол"

Водночас інші користувачі закликали не висміювати людей, які таким чином намагаються впоратися з психологічним навантаженням війни. На їхню думку, якщо подібні уявні практики допомагають людині заспокоїтися та зберігати психологічну стійкість, саме по собі це не є приводом для цькування.

"Якщо людина таким способом заспокоює себе і тримає менталку, то хай хоч черепаху і трьох слонів уявляє, які тримають планету. А цькування в такий складний час — х*йня"

Інша користувачка написала, що під час війни люди шукають різні способи повернути собі хоча б відчуття контролю: "Хтось молиться, хтось уявляє купол, хтось включає камеру, бо оператор виживає. Якщо це допомагає людині тримати кукуху, яка вам різниця?".

Ще один коментатор підсумував: "Люди спасають свою менталку як можуть. Як можна висміювати? Коли психіка захищається від того жаху, що відбувається кожен день. Віра в Бога, в Блакитний купол — та не питання. Головне залишатися людьми".

Раніше ми детальніше розповідали про співачку KOLA. Виявляється, її батьком є професійний рестлер Олег Прудіус, відоміший у всьому світі під сценічним псевдонімом Володимир Козлов.