Життя в Японії без рожевих окулярів: українка розповіла, що її неприємно здивувало в Токіо

Не лише роботи й швидкі потяги – інший бік життя в Японії

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Ідеалізувати Японію та сприймати її як країну майбутнього не варто, впевнена українська журналістка, модель та громадська діячка Соломія Флюнт. Дівчина наразі мешкає у Японії та поділилась своїми враженнями про технологічність країни.

Вона зауважує – Японія була країною майбутнього, але зараз багато в чому поступається навіть Україні, здебільшого на побутовому рівні. Як приклад вона наводить щоденне використання факсів, поширений розрахунок тільки готівкою тощо.

Соломія в Токіо

Окремо Соломія зупинилась на медицині. Попри технологічні прориви в лікування складних хвороб, навіть проста здача аналізів в Японії триваліша та складніша, ніж в Україні.

"2 години сидіти в черзі, щоб здати аналізи крові, потім чекати тиждень на результати і ще годину сидіти в клініці просто, щоб їх отримати, коли в Україні я це все робила за 10 хв в Сінево і результати приходили на пошту того ж дня (максимум наступного)", – ділиться своїм досвідом Соломія та описує ще декілька випадків зустрічі з японською медициною, зокрема про те як не могла отримати екстрену меддопомогу для молодшого брата та випадок із хворобою подруги.

Медичний досвід в Японії - відгук Соломії Флюнт

Вона також оцінила систему транспорту в Токіо, яка вважається однією з найкращих, найточніших і наймасштабніших у світі. Як з'ясувалось – вона також має ваду. "Під час сильного дощу, або як тільки випадає трошечки снігу (який через годину вже розтане) в Токіо колапс, половину транспорту не працює і затримки по кільканадцять годин", – розповідає авторка.

Ідеалізовані уявлення про життя за кордоном нерідко руйнуються реальними побутовими та соціально-економічними проблемами, яких туристи зазвичай не помічають. Зокрема, українка розповіла про мінуси проживання в Італії й застерегла від поспішної еміграції без тверезого розрахунку. За її спостереженнями, складна ситуація на місцевому ринку праці змушує навіть молодих італійців виїжджати на заробітки до Німеччини чи Швейцарії.