Після "мирного плану" Гончаренко опинився у "Миротворці": чим це може обернутися для нардепа

У картці політика вказані звинувачення у діях на користь Росії

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Народного депутата Олексія Гончаренка після його висловлювань про "мир" з Росією додали в базу сайту "Миротворець". До цього його виключили з фракції "Європейська солідарність".

Сайт "Миротворець" існує з 2014 року. Він позиціонується як незалежна недержавна організація. Напряму потрапляння на сайт не загрожує нічим, окрім розголошення персональних даних та є нюанси.

Дані про Гончаренка на сайті "Миротворець"

В картці Гончаренка заявляється, що він потрапив до бази через "Усвідомлені, системні та умисні дії, спрямовані на деморалізацію суспільства та придушення його волі до опору російській агресії" та дії на користь росіян, спрямовані на зрив мобілізації.

Чим загрожує потрапляння до бази "Миротворця"

В описі сайту прямо вказано, що "центр "Миротворець" не заперечує проти використання інформації та відомостей для оперативно-розшукової діяльності СБУ, МВС, ЗСУ та ДПСУ". Також база даних сайту інтегрується у комерційні аналітичні системи для перевірки контрагентів та управління ризиками, зокрема YouControl.

Раніше також Національний банк України рекомендував використовувати базу "Миротворець" для проведення фінансового моніторингу з метою протидії тероризму та торгівлі зброєю масового знищення, у дослідженні Державної служби держфінмоніторингу для контролю тероризму "Миротворець" був зазначений як джерело, а також інформація з бази доступна широкому загалу.

Хто ще є у базі "Миротворця"

Загалом в базі понад 250 тисяч профілів – іноземці, російські військові, колаборанти, бойовики, а також діючі українські громадські діячі та політики. Серед них і Юлія Тимошенко. Її внесли до бази в 2017 році через участь у подіях на кордоні на ПП "Шегині" разом із Міхеілом Саакашвілі. У базі також є президент-втікач Віктор Янукович, Микола Азаров, Віктор Медведчук тощо. Окремо варто виділити діячів культури, які підтримують окупантів або виступали проти України чи робили неоднозначні заяви щодо миру та війни. Серед них Олег Газманов, Григорій Лепс, Клара Новікова тощо.

Спроба народного депутата Олексія Гончаренка винести на публічне обговорення власний мирний план викликала хвилю критики. Викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар у відповідь на запрошення нардепа проаналізував ризики мирного плану і заявив, що тези політика фактично збігаються з меседжами російської пропаганди.

Як зазначалося в матеріалі "Телеграфу", у серії розлогих публікацій Гончаренко заявляв про неспроможність України до перемоги та закликав йти на поетапні домовленості та шукати компроміси.