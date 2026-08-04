Не поспішайте викидати шарф: 11 креативних способів дати аксесуару друге життя

Якщо вам не подобається носити шарфи, то їх можна застосувати інакше

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Шарфи вражають різноманітністю кольорів, візерунків і тканин, що дозволяє легко поєднувати їх з різними стилями. Однак згодом у любителів цього аксесуара нерідко накопичується велика колекція, а в темних куточках шафи осідає чимало забутих речей.

Не поспішайте з ними розлучатися — їх можна перетворити на стильний домашній декор. У мережі є безліч дотепних способів застосування шарфів як для краси, так і для користі.

Згорніть старий шарф у декоративний кімнатний вінок

Створення затишного вінка в сільському стилі з фланелевого шарфа займе лише кілька хвилин і вимагатиме мінімум матеріалів — достатньо знайти металеву основу та обмотати на ній тканину. Мінімалістична прикраса готова! Ви можете повісити вінок на двері або стіну, або поставити на полицю, що додасть інтер’єру тепла та затишку.

Вінок із шарфу/Фото: The Crazy Craft Lady/YouTube

Надайте текстуру простій декоративній подушці

Перетворіть нудні декоративні подушки за допомогою старих шарфів. Складіть шарф удвічі вздовж і оберніть його навколо центру подушки, зав’язавши вузол ззаду, щоб створити декоративну стрічку. Розмістіть подушку на дивані, полиці лицьовою стороною назовні. Або зав’яжіть шарф бантом спереду для більш елегантного вигляду. Використовуйте тканину, відмінну від тканини подушки, для контрасту, або виберіть колір, що відповідає оригінальноій наволочці, для цілісного дизайну.

Подушку прикрасили шарфом/Фото: redeux_style/TikTok

Вставте шарф із візерунком у витончену рамку для картини

Шарф може стати витвором мистецтва у вас на стіні. Достатньо помістити його частину з візерунком у фоторамку, сховавши зайву тканину зі зворотного боку. Рекомендується використовувати товсті, багато прикрашені рамки.

Гарний шарф може стати картиною/Фото: redeux_style/TikTok

Скатертина-доріжка на обідній стіл

Перетворіть шарф на оригінальну скатертину для обіднього столу — розстеліть його рівно або залиште легку недбалу текстуру. У поєднанні з саморобними центральними композиціями такий аксесуар виглядатиме чудово. Підбирайте матеріал під загальний стиль інтер’єру:

Оксамит ідеально доповнить розкішну та гламурну обстановку.

ідеально доповнить розкішну та гламурну обстановку. Фланель з бахромою підкреслить затишний сільський стиль.

Змінюйте шарфи в залежності від сезону, щоб освіжити простір. Наприклад, модель із яскравим квітковим принтом стане чудовим акцентом для весняного оформлення будинку.

Скатертина-доріжка з шарфа/Фото: SandyLynn’s Home & Garden/YouTube

Повісьте дизайнерський шарф на стіну як витвір мистецтва

Перетворіть старий дизайнерський шарф на вишукане настінне панно. Акуратно розгладьте його перед тим, як вішати, проте будьте обережні з делікатними матеріалами, щоб уникнути небажаних заломів.

Дизайнерський шарф Hermes висить у скляній вітрині в будинку/Фото: joannaleachen/TikTok

Прив’яжіть шарф до стільця

Декор зі стільцями – звичний елемент весільного оформлення, який чудово виглядає і у житлових інтер’єрах. Оберніть старі шарфи навколо дерев’яних обідніх стільців, щоб додати простору затишку: довге полотно можна пустити по діагоналі спинки або зафіксувати симетричним вузлом.

Щоб оформити обідню зону, використовуйте різні підходи:

Підберіть однакові шарфи для всіх стільців, якщо ви хочете витримати єдиний стиль.

Змішуйте кольори та візерунки, створюючи богемну та еклектичну атмосферу.

Дерев’яні обідні стільці із напівпрозорою тканиною, зав’язаній на спинці/Фото: Ling's Moment

Старий шарф як штора

Тим, кому набридли звичні штори, можна використати оригінальний варіант оформлення вікна – повісити шарф.

Для повного закриття вікна шарф повинен відповідати його мінімальній довжині та ширині.

Закріпіть краї полотна на затискачах і рухайте їх протягом дня, щоб регулювати та розсіювати сонячне світло.

Посилити рівень приватності допоможуть додаткові жалюзі чи спеціальна віконна вінілова плівка.

Шарф із зображенням птахів та листя, прикріплений до білого карнизу над білими вікнами/Фото: Lucky DIY/YouTube

Використовуйте старий шарф як обгортковий папір для подарунків

Зав’яжіть яскравий шарф у наволочку

Прикрасьте абажур і розсійте світло, обгорнувши його шарфом

Не обов’язково купувати новий абажур, якщо у запасі є непотрібний шарф. Оберніть його навколо плафона і зав’яжіть красивим вузлом або бантом. Для створення затишної атмосфери вибирайте шарфи яскравих відтінків. Щоб світло вільно проникало до кімнати, використовуйте тонкі тканини. Даний прийом застосовується для світлодіодних ламп, оскільки вони виділяють мінімум тепла.

Чорно-червоно-білий шарф, пов’язаний навколо квадратного абажура/Фото: thegladystay/YouTUbe

Перетворіть шарф на ламбрекен для обрамлення вікон

Оформити вікно за допомогою ламбрекенів можна декількома способами. Головна перевага такого рішення — додавання простору багатошаровості та текстури без блокування сонячного світла, адже довгу тканину легко накинути поверх вже наявних штор.

Найскладніше підібрати відповідний аксесуар. Щоб дизайн вийшов гармонійним, підбирайте тканину, яка не конкуруватиме з існуючим оформленням:

До однотонних штор підійде ламбрекен із візерунком.

До візерунчастих штор, навпаки, краще вибрати однотонний варіант.

Зелена напівпрозора фіранка-шарф висить на карнизі над яскравим вікном у білій кімнаті/Фото: DONREN

Раніше "Телеграф" повідомляв, як правильно комбінувати шапку, шарф та рукавички у зимових образах.