Шукайте в бабусиних сервантах: цей незвичайний радянський посуд знову в моді

Її колись діставали лише на свято

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Мельхіорові ложки в оксамитових коробках, важкі підстаканники, цукорниці та декоративні чарки колись були майже обов'язковою частиною святкового сервізу. Сьогодні ці речі знову дістають із бабусиних шаф — уже не лише для сімейних застіль, а й як вінтажні предмети для інтер'єру та колекцій.

"Телеграф" розповість, що саме виготовляли з мельхіору, чому такі речі десятиліттями берегли "на особливий випадок" і за скільки можна придбати ці предмети радянської епохи.

Що таке мельхіор

Мельхіор — це металевий сплав, який зовні нагадує срібло завдяки світлому кольору та характерному блиску.

Саме тому вироби з нього виглядали значно дорожчими, ніж коштували насправді. У радянські часи мельхіор став популярним матеріалом для столових приборів, посуду та декоративних предметів.

Мельхіор

Але найбільшу цікавість сьогодні становить не сам сплав, а речі, які з нього виготовляли.

Підстаканники: від поїздів до колекцій

Мабуть, найвідоміший мельхіоровий предмет радянської епохи — підстаканник.

Для багатьох він досі асоціюється насамперед із чаєм у поїзді. Однак підстаканники використовували не лише на залізниці — їх дарували, привозили із подорожей і збирали вдома.

Підстаканник «Придніпровська залізниця»

Особливо популярними були вироби з тематичними зображеннями. На металевих боках можна було побачити:

герби міст;

відомі пам'ятки;

кремлі та історичні будівлі;

космічні кораблі;

ювілейні дати;

рослинні та геометричні орнаменти.

Підстаканник

Підстаканники

Деякі підстаканники випускали до пам'ятних подій або присвячували конкретним містам. Саме такі екземпляри сьогодні можуть бути особливо цікавими для колекціонерів.

Причому важливу роль відіграє не лише сам метал. Значення можуть мати рік випуску, виробник, сюжет і збереженість речі.

Ложки та виделки, які берегли "на свято"

Ще один символ радянського серванта — набір мельхіорових столових приборів.

Ложки, виделки та ножі нерідко продавалися у великих коробках або спеціальних футлярах. Повний комплект міг роками лежати практично недоторканим.

Такі набори часто купували як подарунок:

на весілля;

ювілей;

новосілля;

інші важливі сімейні події.

Звичайними ложками користувалися щодня, а мельхіорові діставали тоді, коли приходили гості.

Набір ложок

Особливо цінувалися набори зі складним гравіюванням на ручках. Деякі з них мали квіткові орнаменти, інші — більш строгий геометричний дизайн.

Сьогодні молоді люди можуть використовувати такі прибори зовсім інакше — не зберігати їх за склом, а додавати до сервірування столу або поєднувати старі речі із сучасним посудом.

Столові прибори

Чарки, цукорниці та креманки: радянська "розкіш"

Мельхіор використовували не лише для ложок і виделок.

У сервантах можна було знайти невеликі чарки та стопки, які часто входили до подарункових наборів. Вони могли мати гладку поверхню або складний декоративний малюнок.

Гладкі чарки

Чарки з декоративним малюнком

Ще один популярний предмет — цукорниця. Часто її доповнювали маленькою ложечкою або щипцями для цукру. Такі набори могли мати ручки, кришки та вигадливі декоративні елементи.

Цукорниця

Цукорниця

Не менш ефектно виглядали креманки та вази.

Ваза

Особливо впізнаваними були вироби, де скляну або кришталеву чашу поміщали в металеву оправу. Мельхіор міг утворювати навколо скла складний візерунок, перетворюючи звичайну посудину на декоративний предмет.

Від сервантів — до вінтажних інтер'єрів

Окрему категорію становлять чайні та кавові предмети.

Це могли бути:

чайні ложечки;

кавові ложки;

щипці для цукру;

невеликі підноси;

вазочки для цукерок.

Також зустрічалися графини та глечики, у яких мельхіор використовували як декоративне оздоблення. Металевими могли бути ручки, горлечко або ажурна оправа скляної частини.

Сервіз з мельхіору

Сервіз з мельхіору

За скільки зараз продають старі мельхіорові речі

Старий мельхіоровий посуд не завжди має високу колекційну цінність. Вартість залежить від стану виробу, наявності клейма, виробника, рідкісності моделі та комплектності.

Найбільше можна отримати за добре збережені набори у футлярах або незвичайні вироби. Простий посуд без рідкісного декору часто продають за кількасот гривень.

Орієнтовні ціни на такі речі виглядають так:

підстаканники — від 150 до 1 200 грн за штуку;

— від 150 до 1 200 грн за штуку; набори столових приборів — від 600 до 6 500 грн залежно від кількості предметів та стану;

— від 600 до 6 500 грн залежно від кількості предметів та стану; окремі ложки, виделки та невеликі набори — від 100 до 2 000 грн;

— від 100 до 2 000 грн; чарки та стопки — від 300 до 1 500 грн за набір;

— від 300 до 1 500 грн за набір; цукорниці та креманки — приблизно від 100 до 1 000 грн;

— приблизно від 100 до 1 000 грн; вази та фруктовниці з мельхіоровим оздобленням — від 300 до 1 500 грн;

з мельхіоровим оздобленням — від 300 до 1 500 грн; чайні та кавові набори — від 500 до 4 000 грн;

— від 500 до 4 000 грн; графини та глечики з мельхіоровими деталями — від 200 до 2 000 грн.

Водночас ці цифри є орієнтовними. Рідкісний виріб із незвичайним декором, клеймом відомого виробника або повний набір в оригінальному футлярі може коштувати значно дорожче.

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