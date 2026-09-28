Знижка закінчується вже завтра: в "АТБ" популярний продукт можна купити за пів ціни

Покупці можуть заощадити на улюблених солодощах

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У магазині "АТБ" до 29 вересня триватимуть акції. У списку є й морозиво. На окремі товари знижки сягають 53 %, тож ласощі можна придбати за значно нижчою ціною.

Зокрема, морозиво "Рудь" Donut продавалося за 17,90 грн замість 38,40 грн. Таким чином, знижка становила 53%, як раніше писав "Телеграф". Втім, ця позиція вже встигла розійтися — морозиво розпродали.

Детальніше у матеріалі: "Ціни просіли до 53%: що цього тижня можна вигідніше купити в "АТБ".

Однак покупці ще можуть скористатися іншою вигідною пропозицією. В "АТБ" зі знижкою 50% продають морозиво 155 г "Ласунка Гран-Прі" з какао у ріжку. Його ціна за акцією становить 39,90 грн замість 79,90 грн.

Таким чином, на покупці можна заощадити 40 гривень. Акційна пропозиція діє до 29 вересня включно, однак варто враховувати, що наявність окремих товарів у магазинах може відрізнятися.

Тож якщо плануєте придбати морозиво за вигідною ціною, поспішайте — акція завершується вже 29 вересня.

Що ще можна придбати в "АТБ" за приємними цінами

У магазинах "АТБ" зараз можна знайти товари зі знижками до 53%. До переліку найвигідніших пропозицій потрапили шоколад, солодощі, побутова хімія, напої та продукти харчування.

Шоколад Millennium La Creme, 100 г — 33,90 грн замість 67,90 грн (-50%). Цукерки Roshen Yummi Gummi, 70 г — 19,70 грн замість 36,90 грн (-46%). Засіб для миття посуду Fairy, 450 мл — 59,50 грн замість 104,40 грн (-43%). Пиво Stella Artois, 0,5 л — 35,50 грн замість 61,90 грн (-42%). Пельмені "Рудь 100%", 700 г — 79,90 грн замість 133,50 грн (-40%). Зубна паста Colgate Max Fresh Charcoal, 100 мл — 60,50 грн замість 101,90 грн (-40%). Піца "Легко! Гавайська", 400 г — 99,90 грн замість 162 грн (-38%).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про вигідну акцію в "АТБ", де ціни на окремі види кави знизилися на сотні гривень, однак пропозиція вже добігає кінця.