Зеленская надела особый аксессуар с глубоким смыслом - такой может позволить себе каждый (фото)

Украшение выглядит стильно и изящно

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Первая леди Украины Елена Зеленская в сопровождении американского филантропа Говарда Баффета встретилась с молодежью в Одессе. Во время встречи на одежде Елены Зеленской заметили элегантную брошь с глубоким символическим смыслом.

Фото со встречи опубликовала пресс-служба Офиса президента Украины. Следует отметить, что у украшения первой леди интересное название и дизайн.

Елена Зеленская вместе с американским филантропом Говардом Баффетом посетили новое молодежное пространство "12-21" в Одессе. Это уже пятое пространство сети "12-21" и четвертое, созданное в сотрудничестве Фонда Елены Зеленской и Говарда Баффета.

Елена Зеленская и Говард Баффет. Фото ОП

Встреча первой леди с молодежью в Одессе. Фото ОП

Какое украшение Елены Зеленской приковало взгляды?

На воротнике пиджака Елены Зеленской выделялось украшение от украинского бренда Iva Jewellery. Это не слишком дорогая брошь из серебра, но она имеет символическое название Freedom и стоит 2 790 гривен.

Елена Зеленская. Фото ОП

На сайте столичного ЦУМа отмечено, что броши Freedom – это изготовленные вручную элегантные и сдержанные аксессуары, которые удачно дополнят как деловой, так и повседневный образ. Их минималистичный дизайн легко интегрируется в любой стиль, придавая ему выразительность, аккуратность и характер.

Брошь Фридом

Ранее "Телеграф" рассказывал, где родилась Елена Зеленская и в чем уникальность ее родного города.