Потапу оголосили "війну" петиціями: заради цього українці об'єдналися дуже швидко

Після скандалу з російською мовою Потапа "скасовують"

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Репера та продюсера Олексія Потапенка, відомого як Потап, закликають позбавити звання "Заслужений артист України". Після скандального відео артиста та його дружини, співачки Насті Каменських, у якому вони намагалися виправдати право спілкуватися російською мовою свободою вибору, на сайті президента почали масово з’являтися відповідні електронні петиції.

Перші такі звернення були оприлюднені ще 28 серпня. Їхні автори критикують Потапа через його публічну поведінку під час повномасштабної війни, використання російської мови та низку висловлювань, які, на думку ініціаторів, несумісні зі статусом заслуженого артиста України.

Одна з петицій, авторкою якої стала українка Катерина Таран, за короткий час почала активно набирати підписи. На момент підготовки матеріалу вона вже зібрала понад 24 тисячі голосів.

Петиція Катерини Таран

Для того, щоб електронну петицію в обов’язковому порядку розглянув президент України, вона має набрати 25 тисяч підписів у встановлений термін. Станом на початок вересня збір голосів триває. У разі досягнення необхідного порогу документ має бути переданий на офіційний розгляд, після чого влада зобов’язана надати публічну відповідь.

Згодом на сайті президента з’явилися й інші петиції з аналогічною вимогою. Зокрема, автор однієї з них, Сергій Марченко, звинувачує Потапа у зневажливому ставленні до української мови та культури.

Громадянин Потапенко регулярно висловлює публічну зневагу до української мови та культури, пропонуючи, як альтернативу, російську мову і пропагуючи поширення російської мови в Україні за рахунок зменшення використання української мови. Переконаний, така діяльність, спрямована на зменшення ролі української культури і мови в Україні, несумісна зі званням Заслуженого артиста України Сергій Марченко

Петиція Сергія Марченка

Петиція Анни Кусяк

Петиція Вадима Івахіва

Хливнюк заявив про готовність відмовитися від звання

На тлі дискусії навколо державних почесних звань свою позицію висловив і лідер гурту "Бумбокс", військовослужбовець ЗСУ Андрій Хливнюк. 1 вересня музикант заявив про готовність відмовитися від звання "Заслужений артист України", яке йому нещодавно присвоїли. Причиною він назвав перебування в одному переліку з артистами, чия публічна позиція, на його думку, є сумнівною.

Позбавляти звань і нагород "діячів культури" все рівно доведеться. Питання тільки, за антиукраінську, або за проукраїнську позицію. Я не проти позбутися свого "заслуженого", в такій компанії це лютий "крінж" Андрій Хливнюк

Як на петиції відреагував Потап

Сам Олексій Потапенко вже відреагував на появу одразу кількох петицій із закликом позбавити його державного звання. Артист заявив, що готовий добровільно відмовитися від відзнаки, якщо суспільство справді вважає це необхідним. Він іронічно зазначив, що якщо відмова від звання зробить людей щасливішими, допоможе Україні або наблизить перемогу, то він не буде за нього триматися.

Маю зустрічну пропозицію: "Заслуженого" готовий здати добровільно. В обмін на "Народного". 🙂 Бо не ви мені народну любов давали — не вам її й забирати Олексій Потапенко

Раніше саму Настю Каменських рознесли через "перевзування". Українці звинуватили співачку у продажності.