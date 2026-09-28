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Як істота із фільму жахів: у лісі знайшли "Пальці диявола" (фото)

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Унікальний мешканець лісу
Унікальний мешканець лісу. Фото Колаж "Телеграфу"

Незвичайна знахідка здивувала користувачів соцмереж

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В одному з українських лісів виявили гриб Антурус Арчера, який у народі також називають як "Пальці диявола". Він має не тільки химерну форму та колір, а й специфічний запах.

Несподіваною знахідкою поділилася користувач Threads, опублікувавши фотографії рослини. На кадрах видно, що гриб дуже незвичної форми і більше нагадує морську зірку.

Спори гриба містяться в чорній слизистій масі (глебі), запах якої нагадує падаль і приваблює мух, що забезпечують їх поширення.

Як виглядає гриб "Пальці диявола"
Гриб "Пальці диявола". Фото: Threads
Як виглядає гриб "Пальці диявола"
У лісі помітили "Пальці диявола". Фото: Threads

У коментарях під постом користувачі пишуть, що гриб виглядає начебто з фільму жахів. Деякі знаходять схожість із морською зіркою.

Водночас українці також акцентують на різкому запаху гриба.

У мережі коментують гриб "Пальці диявола"
Коментарі у соціальній мережі Threads
У Threads коментують фото гриба "Пальці диявола"
У соцмережах порівнюють "Пальці диявола" із морською зіркою
У соціальних мережах обговорюють гриб "Пальці диявола"
Українці відреагували на фото гриба "Пальці диявола"

Що відомо про гриб "Пальці диявола"

Це незвичайний гриб із сімейства веселкових. Його легко розпізнати серед інших за червоними "щупальцями", через які він і отримав назви "Пальці диявола" та "гриб-восьминіг".

Спочатку гриб виглядає як невелика білувата кулька, схожа на яйце. А після дозрівання з’являються кілька відростків, які набувають далі червоного кольору.

Як виглядає гриб "Пальці диявола"
Гриб "Пальці диявола"/Вікіпедія

У зрілого гриба різкий запах, схожий запах гнилого м’яса. Він необхідний залучення комах.

Батьківщиною гриба вважається Австралія та Нова Зеландія, але згодом він з’явився і в інших частинах світу, зокрема в Європі.

Як виглядає гриб Пальці диявола
Що відомо про гриб "Пальці диявола". Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям показали лайфхак, як знайти білі гриби.

Теги:
#Ліс #Рослина #Гриб #Threads #Пальці диявола