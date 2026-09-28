Як істота із фільму жахів: у лісі знайшли "Пальці диявола" (фото)

Незвичайна знахідка здивувала користувачів соцмереж

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В одному з українських лісів виявили гриб Антурус Арчера, який у народі також називають як "Пальці диявола". Він має не тільки химерну форму та колір, а й специфічний запах.

Несподіваною знахідкою поділилася користувач Threads, опублікувавши фотографії рослини. На кадрах видно, що гриб дуже незвичної форми і більше нагадує морську зірку.

Спори гриба містяться в чорній слизистій масі (глебі), запах якої нагадує падаль і приваблює мух, що забезпечують їх поширення.

Гриб "Пальці диявола". Фото: Threads

У лісі помітили "Пальці диявола". Фото: Threads

У коментарях під постом користувачі пишуть, що гриб виглядає начебто з фільму жахів. Деякі знаходять схожість із морською зіркою.

Водночас українці також акцентують на різкому запаху гриба.

Коментарі у соціальній мережі Threads

У соцмережах порівнюють "Пальці диявола" із морською зіркою

Українці відреагували на фото гриба "Пальці диявола"

Що відомо про гриб "Пальці диявола"

Це незвичайний гриб із сімейства веселкових. Його легко розпізнати серед інших за червоними "щупальцями", через які він і отримав назви "Пальці диявола" та "гриб-восьминіг".

Спочатку гриб виглядає як невелика білувата кулька, схожа на яйце. А після дозрівання з’являються кілька відростків, які набувають далі червоного кольору.

Гриб "Пальці диявола"/Вікіпедія

У зрілого гриба різкий запах, схожий запах гнилого м’яса. Він необхідний залучення комах.

Батьківщиною гриба вважається Австралія та Нова Зеландія, але згодом він з’явився і в інших частинах світу, зокрема в Європі.

Що відомо про гриб "Пальці диявола". Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям показали лайфхак, як знайти білі гриби.