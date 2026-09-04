Білі тарілки більше не у тренді: чим їх варто замінити (фото)

Нові рішення наголошують на оригінальних поєднаннях

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Однотонний і звичний багатьом білий посуд на розтягуванні десятиліть вважався універсальним вибором для будь-якої кухні. Однак у 2026 році вона поступається виразнішим варіантам, які точно впишуться в інтер’єр.

Про це пише видання The Spruce, посилаючись на думку експертів з дизайну інтер’єру. Деякі з них дотримуються думки, що білий порцеляновий посуд — це ідеальне полотно, інші ж кажуть, що на столі органічніше виглядатимуть тарілки приглушених відтінків.

Експерти рекомендують звернути увагу на відтінки рожевого, ніжно-зеленого та м’якого синього. Вони допомагають зробити стіл більш незвичайним і не виглядатимуть надмірно химерно і яскраво.

Тарілки в приглушених відтінках. Фото: "Телеграф"/ШІ

Глянцеві білі тарілки вже можуть здаватися надто плоскими та невиразними і виглядають на столі досить нудно та нецікаво. Тому в якості альтернативи дизайнери пропонують звернути увагу на текстуровану кераміку або посуд ручної роботи.

Білі глянсові тарілки. Фото: "Телеграф"/ШІ

Більш ефектно посуд виглядатиме, якщо комбінувати різні матеріали. Наприклад, керамічні тарілки з дерев’яними підставками, грифельними поверхнями або килимками ротанговими.

У такому разі акцент буде зроблено на поєднанні кольорів та різних матеріалів.

Який посуд радять дизайнери. Фото: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що білі жалюзі у минулому. Розповідаємо, що прийде їм на зміну 2027 року.