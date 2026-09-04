Белые тарелки больше не в тренде: чем их стоит заменить (фото)

Новые решения делают акцент на оригинальных сочетаниях

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Однотонная и привычная многим белая посуда на ротяжении десятилетий считалась универсальным выбором для любой кухни. Однако в 2026 году она уступает более выразительным вариантам, которые точно впишутся в интерьер.

Об этом пишет издание The Spruce, ссылаясь на мнение экспертов по дизайну интерьера. Некоторые из них придерживаются мнения, что белая фарфоровая посуда — это идельное полотно, другие же говорят, что на столе более органично будут смотреться тарелки приглушенных оттенков.

Эксперты рекомендуют обратить внимание на оттенки розового, нежно-зеленого и мягкого синего. Они помогают сделть стол более необычным и не будут выглядеть чрезмерно вычурно и ярко.

Тарелки вприглушенных оттенках. Фото: "Телеграф" / ИИ

Глянцевые белые тарелки уже могут казаться слишком плоскими и невыразительными и смотрятся на столе довольно скучно и неинтересно. Потому в качестве альтернативы дизайнеры предлагают обратить внимание на текстурированную керамику или посуду ручной работы.

Белые глянцевые тарелки. Фото: "Телеграф" / ИИ

Более эффектно посуда будет смотреться, если комбинировать разные материалы. К примеру, керамические тарелки с деревянными подставками, грифельными поверхностями или ротанговыми ковриками.

В таком случае акцент будет сделан на сочетании цветов и разных материалов.

Какую посуду советуют дизайнеры. Фото: "Телеграф" / ИИ

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