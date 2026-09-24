Порошенко здивував вибором взуття: скромні кросівки замість важкого люксу (фото)

Експрезидент змінив Louis Vuitton на бюджетні кросівки

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Народний депутат і колишній президент України Петро Порошенко, уродженець Одеської області, цього разу з’явився на публіці у взутті, яке помітно відрізняється від дорогих брендових моделей, у яких його раніше неодноразово помічали.

На нових фото на Порошенку — досить лаконічні кеди без яскравих елементів і очевидних ознак люксового дизайну. На тлі звичного для політика образу з дорогими аксесуарами такий вибір виглядає досить стримано.

Цього разу він з’явився у Києві на благодійному заході на підтримку української армії в ортопедичному взутті Diawin – моделі Morning Blue. Фото з події було опубліковано на офіційній сторінці експрезидента у Фейсбуці.

Вартість таких кедів починається від 3 500 грн.

Зазначимо, що у публічному просторі політика неодноразово помічали в речах преміальних західних брендів. Наприклад, навесні Порошенко прийшов на погоджувальну раду депутатських фракцій у лоферах французького дому Louis Vuitton. Тоді журналісти звернули увагу на модель вартістю близько $875 — це приблизно 24 тисячі гривень за тодішнім курсом НБУ.

Фото: Louis Vuitton

Раніше ми писали, що п’ятий президент України має розкішний маєток в елітному селищі під Києвом. "Телеграф" розповів, як виглядає будинок Петра Порошенка.