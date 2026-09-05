Как норвежские дома сохраняют тепло зимой: главный секрет не в отоплении

Повсюду тепло, даже без теплого пола

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Норвежские дома часто ассоциируют с теплым полом, однако он вовсе не является обязательной частью местной системы отопления. Во многих домах основным источником тепла остаются электрические панели, а в холодные периоды им помогают дровяные печи или тепловые насосы.

"Телеграф" расскажет, как устроено отопление в Норвегии, почему там так много электрических радиаторов, какую роль играют дрова и что на самом деле позволяет норвежцам не тратить огромные объемы энергии на обогрев.

Электрические панели — вполне обычная вещь

По данным Норвежского управления водных ресурсов и энергетики (NVE), панельные обогреватели долгое время оставались самым распространенным решением для отопления жилья. Особенно это характерно для частных домов, тогда как централизованное и водяное отопление чаще встречается в многоквартирных домах.

То есть обычный норвежский дом вполне может выглядеть так: на стене установлен электрический радиатор, а в другой части помещения стоит печь.

Исследование SINTEF также указывает электрические панели как базовую систему отопления для норвежских домов, сравнивая ее с другими технологиями, в частности тепловыми насосами.

Зачем норвежцам дровяные печи

Еще одна характерная черта норвежских домов — дровяная печь.

По данным SINTEF, дровяные печи широко используются в Норвегии как основной или дополнительный источник тепла. Они особенно полезны в холодные периоды, когда спрос на электроэнергию растет.

Причем это не просто традиция. Исследования реальных норвежских домов показывают, что печь может непосредственно снижать нагрузку на электрические обогреватели.

В исследовании SINTEF 2025 года выяснили: когда работает дровяная печь, потребление электроэнергии домом уменьшается. Для домов с электрическими панелями этот эффект особенно заметен во время сильных холодов.

Итак, схема может быть довольно простой:

электрические панели поддерживают нужную температуру;

печь дает дополнительное тепло во время холодов;

когда печь работает, электрические радиаторы могут работать меньше;

в результате снижается пиковое потребление электроэнергии.

Зачем норвежцам дровяные печи. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Тепловые насосы тоже активно используют

NVE отмечает, что в норвежских домохозяйствах распространены прежде всего системы "воздух — воздух", хотя используются также насосы "воздух — вода" и геотермальные решения.

Принцип их работы отличается от обычного электрического обогревателя. Панель фактически преобразует электроэнергию в тепло, тогда как тепловой насос переносит тепло из окружающей среды в дом.

Именно поэтому тепловые насосы могут существенно сокращать потребление электроэнергии по сравнению с традиционным электрическим отоплением. NVE прямо отмечает, что тепловые насосы являются более эффективным способом обогрева, чем, например, старые котлы на ископаемом топливе.

Тепловые насосы. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Главный секрет — дом, а не батарея

Норвежский подход к отоплению во многом начинается не с выбора радиатора, а с уменьшения теплопотерь самого дома.

Основная идея заключается в использовании хорошо утепленной оболочки здания, герметичности и других пассивных решений, благодаря которым потребность в мощной системе отопления значительно снижается.

Когда теплопотери здания уменьшаются, сокращается и необходимая мощность системы отопления.

В хорошо утепленном норвежском доме нет необходимости постоянно включать мощное отопление. Дом хорошо сохраняет тепло, поэтому его нужно лишь поддерживать.

То есть сначала уменьшают теплопотери, а уже потом выбирают систему отопления. Поэтому даже обычных электрических панелей может быть достаточно, чтобы в комнатах было тепло.

Действительно ли здесь распространен теплый пол?

Теплый пол в Норвегии тоже есть, но его устанавливают не везде.

Как отмечает норвежское подразделение Nexans, чаще всего электрический теплый пол традиционно используют в ванных комнатах. Он также может быть на кухне, в коридоре или гостиной — особенно там, где на полу плитка.

Таким образом, теплый пол в Норвегии — это один из вариантов отопления, но вовсе не обязательная часть каждого дома.

Теплый пол. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Вентиляция не выпускает тепло "на улицу"

Важную роль в современных норвежских домах играет и вентиляция.

В домах часто устанавливают вентиляцию с рекуперацией тепла. Она позволяет проветривать помещения, но при этом не терять тепло.

Принцип простой: теплый воздух выходит из дома, а его тепло передается свежему воздуху, который поступает внутрь.

Вместе с хорошим утеплением, герметичными окнами и отсутствием щелей такая система помогает дому дольше сохранять тепло.

Так как же отапливают норвежские дома?

Единого варианта нет. Но во многих частных домах основой является хорошее утепление, которое помогает сохранять тепло.

Для обогрева используют электрические панели или тепловые насосы. В холодные дни дополнительное тепло дает дровяная печь, а вентиляция с рекуперацией помогает не терять тепло во время проветривания.

Теплый пол также устанавливают, но преимущественно там, где он нужен для комфорта — например, в ванной или коридоре.

Таким образом, главный принцип норвежских домов прост: чем лучше дом сохраняет тепло, тем меньше энергии требуется для его отопления.

Как отапливают норвежские дома. Инфографика: ИИ "Телеграф"

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