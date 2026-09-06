Нет сети прямо на кассе? Как воспользоваться QR-кодом в "АТБ"

Покупатели "АТБ" нашли способ обойти отсутствие интернета

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В магазинах "АТБ" покупатели часто сталкиваются с отсутствием связи, из-за чего не могут нормально воспользоваться приложением.

Этим вопросом у Threads поинтересовался пользователь под ником mr_sokolyk, после чего в комментариях украинец поделился простым способом воспользоваться QR-кодом даже без подключения к сети.

Для этого достаточно заранее сделать скриншот своего QR-кода в приложении "АТБ". По словам пользователя, срок его действия не ограничен, поэтому сохранившееся изображение можно открыть на телефоне уже без интернета.

Есть и другой вариант: открыть QR-код непосредственно в приложении, предварительно выключив мобильный интернет. По словам комментаторов, приложение в таком случае открывается, если необходим только код для сканирования на кассе.

После сканирования QR-кода скидки должны активироваться. В то же время есть важный нюанс: без интернета не будет доступа к "Кошельку АТБ". То есть кассир не сможет зачислить сдачу на кошелек или списать с него уже накопленные средства.

Что делать, если нужно воспользоваться приложением "АТБ", а интернета нет — ответ пользователя Threads

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о способе не стоять долго в очереди в "АТБ".