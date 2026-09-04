"АТБ" має кілька власних торгових марок: скільки їх і чому ці товари дешевші

Продукцію під ВТМ виготовляють не лише в Україні

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Власні торгові марки "АТБ" допомагають мережі тримати низькі ціни. Окрім всім відомої "Своя лінія", супермаркет має ще кілька.

Як вказано на сайті "АТБ", мережа продає продукцію чотирьох власних торгових марок (ВТМ): "Своя лінія" (середній сегмент), "Розумний вибір" (економ), "День у день" (середній сегмент) та De luxe (преміум). Порівняно з аналогами відомих брендів товари власних торгових марок "АТБ" в середньому дешевші на 20%. При цьому вони не поступаються їм за якістю.

Чому продукція власних торгових марок "АТБ" дешевша

Ціна товарів ВТМ нижча, тому що мережа напряму працює з виробниками без посередників. Це дає змогу зменшити витрати на логістику. Також "АТБ" не вкладає великих коштів у рекламу цих товарів. Це дає змогу пропонувати покупцю якісні товари за доступними цінами.

Хто виробляє товари ВТМ "АТБ"

Мережа працює як з українськими, так і з іноземними виробниками. Українські виробники постачають багато свіжих локальних продуктів. Закордонні партнери — імпортні вина, делікатеси тощо. Постачальників ретельно обирають, перевіряючи продукцію на якість та відповідність стандартам.

Розумний вибір

Ця торгова марка об'єднує базові товари з максимально вигідними цінами. Серед них — консерви, олія, чай, солодощі тощо. Ідея "Розумний вибір" — купівля якісних продуктів з максимальною економією.

ТМ Розумний вибір АТБ

День у день

Торгова марка пропонує якісні продукти для щоденного вжитку за помірними цінами. Під цим брендом продають молочні продукти, солодощі тощо.

ТМ День у день АТБ

Своя лінія

Це основний бренд компанії сегмента "середній плюс" від провідних українських та іноземних виробників. Це одна з найпопулярніших лінійок "АТБ" з широким асортиментом товарів: продукти, напої, побутова хімія тощо.

ТМ Своя лінія АТБ

De luxe

Торгівельна марка De Luxe Foods & Goods Selected пропонує продукти для гурманів і поціновувачів найвищої якості. Більшість її товарів для "АТБ" виготовляють європейські виробники. Під маркою De luxe продають оливкову олію, оливки та маслини, пасту з твердих сортів пшениці, чай та каву тощо.

ТМ De luxe АТБ

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