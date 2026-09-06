Спеції втрачають смак швидше, ніж здається: шеф-кухарі назвали помилки зберігання

Дізнайтесь, як правильно зберігати приправи

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Ароматні приправи здатні навіть найпростішу страву перетворити на кулінарний шедевр. При цьому багато хто навіть не замислюється про те, що з часом спеції втрачають смак і аромат, а неправильне зберігання здатне перетворити дорогу приправу на марний порошок уже за кілька місяців.

Спеції починають втрачати ефективність буквально з моменту помелу, а середній термін їхньої придатності — один-два роки. Якщо приправа майже не має запаху, а смак ледь відчувається, користі від неї не буде, навіть якщо термін придатності на упаковці ще не закінчився.

У професійних кухарів є власні правила зберігання приправ, яких рідко дотримуються на домашній кухні. Порадами професіоналів поділилося видання CNET.

Спеції "бояться" трьох речей: світла, повітря та вологи. Тому їх краще зберігати не в пластиковій тарі, а в щільно закритій скляній банці. Зберігати банки з приправами краще подалі від плити та від вікна, оскільки прямі сонячні промені й тепло руйнують ефірні олії та змінюють смак спеції.

Шеф-кухарі радять купувати спеції в невеликих упаковках, а якщо приправи куплені про запас, частину варто одразу пересипати в герметичну ємність і зберігати в морозильній камері. Так продукт довше збереже свіжість.

Є й різниця між цілими спеціями та вже меленими. Цілі зерна, стручки чи палички зберігаються значно довше, тому що не втрачають ефірні олії так швидко, як порошок. Оптимальний варіант — купувати спеції цілими й подрібнювати невеликими порціями безпосередньо перед готуванням. Утім, вибір між цілою та меленою формою залежить і від самого рецепта. Для заварювання (наприклад, у чай чи бульйон) зручніше використовувати цілі спеції, а для швидкого приготування практичніше взяти вже готовий мелений варіант.

Раніше "Телеграф" розповідав, які продукти не варто купувати про запас у великих кількостях.