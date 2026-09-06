Специи теряют вкус быстрее, чем кажется: шеф-повара назвали ошибки хранения

Узнайте, как правильно хранить приправы

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Ароматные приправы способны даже самое простое блюдо превратить в кулинарный шедевр. При этом многие даже не задумываются о том, что со временем специи теряют вкус и аромат, а неправильное хранение способно превратить дорогую приправу в бесполезный порошок уже за несколько месяцев.

Специи начинают терять эффективность буквально с момента помола, а средний срок их пригодности — один-два года. Если у приправы почти нет запаха, а вкус едва ощущается, толку от нее не будет, даже если срок годности на упаковке еще не истек.

У профессиональных поваров есть собственные правила хранения приправ, которые редко соблюдают на домашней кухне. Советами профессионалов поделилось издание CNET.

Специи "боятся" трех вещей: света, воздуха и влаги. Поэтому их лучше хранить не в пластиковой таре, а в плотно закрытой стеклянной банке. Хранить банки с приправами лучше подальше от плиты и от окна, так как прямые солнечные лучи и тепло разрушают эфирные масла и меняют вкус специи.

Шеф-повара советуют покупать специи в небольших упаковках, а если приправы куплены впрок, часть стоит сразу пересыпать в герметичную емкость и хранить в морозильной камере. Так продукт дольше сохранит свежесть.

Есть и разница между целыми специями и уже смолотыми. Целые зерна, стручки или палочки хранятся значительно дольше, потому что не теряют эфирные масла так быстро, как порошок. Оптимальный вариант — покупать специи целиком и измельчать небольшими порциями непосредственно перед готовкой. Впрочем, выбор между целой и молотой формой зависит и от самого рецепта. Для заваривания (например, в чай или бульон) удобнее использовать целые специи, а для быстрого приготовления практичнее взять уже готовый молотый вариант.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие продукты не стоит покупать впрок в больших количествах.