Не поспішайте викидати взуття: застібку-липучку можна відновити за кілька хвилин

Простий спосіб повернути чіпкість застібці

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Взуття на липучках зручніше, ніж взуття на шнурках. Але якщо шнурок порвався, його легко замінити, а з липучкою все складніше. З часом застібка втрачає свою чіпкість, перестає фіксувати стопу й перетворює улюблену пару на марну річ. У більшості випадків липучку можна реанімувати буквально підручними засобами.

Простим способом відновити зчеплення застібки на взутті поділилося чеське видання iReceptar.

Перш ніж списувати липучку з рахунків, варто розібратися, чому вона перестала функціонувати. Найчастіше справа не в зносі матеріалу, а в забрудненні. У ворсисту частину застібки з часом набивається пил, нитки, шерсть тварин і дрібне сміття. Саме це заважає гачкам чіплятися за петельки.

Насамперед застібку необхідно ретельно очистити. Для цього підійде жорстка щітка або навіть інший шматочок липучки, до якого прилипне сміття. Але найдоступніший інструмент — стара зубна щітка. Достатньо акуратно пройтися щетинками по ворсистій стороні застібки в різних напрямках, щоб вичесати застрягле сміття й підняти прим'яті волокна. Після такого чищення зчеплення, як правило, відновлюється майже повністю.

Також повернути липкість допомагає інтенсивне тертя сухою тканиною. У випадках, коли застібка остаточно відклеїлася від самого ремінця, на допомогу прийдуть спеціальні контактні клеї для тканини або липучок, які надійно зафіксують смугу на колишньому місці.

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