Не спешите выбрасывать обувь: застежку-липучку можно восстановить за несколько минут

Простой способ вернуть цепкость застежке

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Обувь на липучках удобнее, чем обувь на шнурках. Но если шнурок порвался, его легко заменить, а с липучкой все сложнее. Со временем застежка теряет свою цепкость, перестает фиксировать стопу и превращает любимую пару в бесполезную вещь.

В большинстве случаев липучку можно реанимировать буквально подручными средствами. Простым способом восстановить сцепление застежки на обуви поделилось чешское издание iReceptar.

Прежде чем списывать липучку со счетов, стоит разобраться, почему она перестала функционировать. Чаще всего дело не в износе материала, а в загрязнении. В ворсистую часть застежки со временем набивается пыль, нитки, шерсть животных и мелкий мусор. Именно это мешает крючкам цепляться за петельки.

Первым делом застежку необходимо тщательно очистить. Для этого подойдет жесткая щетка или даже другой кусочек липучки, к которым прилипнет мусор. Но самый доступный инструмент — старая зубная щетка. Достаточно аккуратно пройтись щетинками по ворсистой стороне застежки в разных направлениях, чтобы вычесать застрявший мусор и приподнять примятые волокна. После такой чистки сцепление, как правило, восстанавливается почти полностью.

Также вернуть липучесть помогает интенсивное трение сухой тканью. В случаях, когда застежка окончательно отклеилась от самого ремешка, на помощь придут специальные контактные клеи для ткани или липучек, которые надежно зафиксируют полосу на прежнем месте.

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