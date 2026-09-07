Бабусині шкарпетки підкоряють тренди: чому молодь їх полюбила
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Сучасна мода будується на контрасті грубої, домашньої речі та витонченого міського гардероба
З наближенням холодної пори року "бабусині" вовняні шкарпетки знову стають головним трендом. Увага на комфорті та стилі вивела речі грубої ручної в'язки із квартир та сільських хат на вулиці багатьох міст світу.
"Телеграф" розповість про ці незамінні елементи одягу. Варто зауважити, що тепер замість правила "ховати шкарпетки", їх носять як головний елемент образу, навмисно акцентуючи на них увагу.
Вовняні шкарпетки стали одним із найнеочікуваніших елементів сучасного стилю. Сьогодні це не просто домашній одяг для тепла, а повноцінний модний акцент, який дизайнери активно поєднують з найрізноманітнішим взуттям.
Завдяки трендам на "затишний шик" (cozy chic), естетику туристичного стилю у місті (gorpcore) та повернення до натуральних матеріалів, шкарпетки грубої чи фактурної в'язки тепер носять напоказ. Їх сміливо поєднують з різноманітними елементами одягу.
З чим носити вовняні шкарпетки, щоб виглядати стильно?
З лоферами та дербі: Масивні шкіряні лофери в тандемі з високими вовняними шкарпетками — це класика стилю. Шкарпетки при цьому злегка збирають на кісточці.
З кросівками та кедами: Щільні шкарпетки з натуральної вовни ідеально доповнюють ретро-кросівки або кеди.
З черевиками на грубій підошві: Стильне поєднання, коли край вовняної шкарпетки визирає з-під берців або ботильйонів на 2–4 сантиметри.
Раніше "Телеграф" розповідав, який одяг з минулого знову в моді у молоді.