Бабушкины носки покоряют тренды: почему молодежь их полюбила

Современная мода строится на контрасте грубой, домашней вещи и утонченного городского гардероба

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С приближением холодного времени года "бабушкины" шерстяные носки снова становятся главным трендом. Внимание на комфорте и стиле вывело вещи грубой ручной вязки из квартир и деревенских домов на улицы многих городов мира.

"Телеграф" расскажет об этих незаменимых элементах одежды. Следует отметить, что теперь вместо правила "прятать носки", их носят как главный элемент образа, намеренно акцентируя на них внимание.

Шерстяные носки стали одним из самых неожиданных элементов современного стиля. Сегодня это не просто домашняя одежда для тепла, а полноценный модный акцент, который дизайнеры активно сочетают с самой разнообразной обувью.

Благодаря трендам на "уютный шик" (cozy chic), эстетике туристического стиля в городе (gorpcore) и возвращению к натуральным материалам, носки грубой или фактурной вязки теперь носят напоказ. Их смело сочетают с разными элементами одежды.

Шерстяные носки

С чем носить шерстяные носки, чтобы выглядеть стильно?

С лоферами и дерби: Массивные кожаные лоферы в тандеме с высокими шерстяными носками – это классика стиля. Носки при этом слегка собирают на косточке.

Шерстяные носки в сочетании с лоферами

С кроссовками и кедами: Плотные носки из натуральной шерсти идеально дополняют ретро кроссовки или кеды.

Шерстяные носки в сочетании с кроссовками

С ботинками на грубой подошве: Стильное сочетание, когда край шерстяного носка выглядывает из-под берцов или ботильонов на 2-4 сантиметра.

Шерстяные носки в сочетании с ботинками на грубой подошве

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