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Прощай, ламінат: у трендах нове рішення для ремонту підлоги

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Ремонт підлоги Новина оновлена 06 вересня 2026, 14:26
Ремонт підлоги. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Фарбування підлоги – це не разовий сплеск, а довгостроковий тренд, що поєднує розумне споживання та творчу свободу

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Забудьте про зміну ламінату або закупівлю дорогого вінілу. Найстильнішим, бюджетним та екологічним рішенням для ремонту у 2026 році стало фарбування підлоги.

Це швидкий спосіб подарувати друге життя старому дереву, бетону або ламінату. Про це повідомляє elle.hu.

У чому фішка?

Фарбування обходиться в рази дешевше за повний демонтаж, економить час і знижує кількість будівельного сміття. Нейтральні тони додають простору візуальної елегантності, а узори та смуги приносять у будинок затишок та динаміку.

Вибираємо правильний матеріал

Звичайна фарба для стін тут не підійде — потрібна максимальна стійкість до подряпин та вологи.

  • Матова фарба: створює благородний, бархатистий ефект.
  • Напівматова фарба: дає ледь помітний глянець і краще захищає від води.

Шість кроків до ідеальної підлоги:

  1. Виберіть невелике приміщення для старту (коридор чи кабінет).
  2. Очистіть поверхню від пилу, жиру та воску.
  3. Проведіть легке шліфування.
  4. Нанесіть ґрунтовку.
  5. Покрийте фарбою у 2-3 шари з повним просушуванням кожного.
  6. Зафіксуйте результат водорозчинним лаком.

Палітра та візерунки: на що звернути увагу

  • База: кремовий, світло-бежевий та попелясто-сірий.
Пофарбована ламінатна підлога
Пофарбована ламінатна підлога/Фото: ШІ
  • Об’єм та світло: біла та ніжна пастель візуально розширюють кімнату.
Пофарбована бетонна підлога
Пофарбована бетонна підлога/Фото: ШІ
  • Природні акценти: теракота, оливковий та пісочний відтінки.
Пофарбована дерев’яна підлога
Пофарбована дерев’яна підлога/Фото: ШІ
  • Геометрія та декор: шахівниця, смуги або "намальовані" килими для зонування.
Пофарбована ламінатна підлога
Пофарбована ламінатна підлога/Фото: ШІ

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на заміну ламінату прийшло нове покриття. Йдеться про SPC-покриття.

Теги:
#Ремонт #Дім #Стать #Ламінат