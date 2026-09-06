Прощай, ламінат: у трендах нове рішення для ремонту підлоги

Фарбування підлоги – це не разовий сплеск, а довгостроковий тренд, що поєднує розумне споживання та творчу свободу

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Забудьте про зміну ламінату або закупівлю дорогого вінілу. Найстильнішим, бюджетним та екологічним рішенням для ремонту у 2026 році стало фарбування підлоги.

Це швидкий спосіб подарувати друге життя старому дереву, бетону або ламінату. Про це повідомляє elle.hu.

У чому фішка?

Фарбування обходиться в рази дешевше за повний демонтаж, економить час і знижує кількість будівельного сміття. Нейтральні тони додають простору візуальної елегантності, а узори та смуги приносять у будинок затишок та динаміку.

Вибираємо правильний матеріал

Звичайна фарба для стін тут не підійде — потрібна максимальна стійкість до подряпин та вологи.

Матова фарба: створює благородний, бархатистий ефект.

створює благородний, бархатистий ефект. Напівматова фарба: дає ледь помітний глянець і краще захищає від води.

Шість кроків до ідеальної підлоги:

Виберіть невелике приміщення для старту (коридор чи кабінет). Очистіть поверхню від пилу, жиру та воску. Проведіть легке шліфування. Нанесіть ґрунтовку. Покрийте фарбою у 2-3 шари з повним просушуванням кожного. Зафіксуйте результат водорозчинним лаком.

Палітра та візерунки: на що звернути увагу

База: кремовий, світло-бежевий та попелясто-сірий.

Пофарбована ламінатна підлога/Фото: ШІ

Об’єм та світло: біла та ніжна пастель візуально розширюють кімнату.

Пофарбована бетонна підлога/Фото: ШІ

Природні акценти: теракота, оливковий та пісочний відтінки.

Пофарбована дерев’яна підлога/Фото: ШІ

Геометрія та декор: шахівниця, смуги або "намальовані" килими для зонування.

Пофарбована ламінатна підлога/Фото: ШІ

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на заміну ламінату прийшло нове покриття. Йдеться про SPC-покриття.