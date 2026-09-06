Прощай, ламінат: у трендах нове рішення для ремонту підлоги
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Фарбування підлоги – це не разовий сплеск, а довгостроковий тренд, що поєднує розумне споживання та творчу свободу
Забудьте про зміну ламінату або закупівлю дорогого вінілу. Найстильнішим, бюджетним та екологічним рішенням для ремонту у 2026 році стало фарбування підлоги.
Це швидкий спосіб подарувати друге життя старому дереву, бетону або ламінату. Про це повідомляє elle.hu.
У чому фішка?
Фарбування обходиться в рази дешевше за повний демонтаж, економить час і знижує кількість будівельного сміття. Нейтральні тони додають простору візуальної елегантності, а узори та смуги приносять у будинок затишок та динаміку.
Вибираємо правильний матеріал
Звичайна фарба для стін тут не підійде — потрібна максимальна стійкість до подряпин та вологи.
- Матова фарба: створює благородний, бархатистий ефект.
- Напівматова фарба: дає ледь помітний глянець і краще захищає від води.
Шість кроків до ідеальної підлоги:
- Виберіть невелике приміщення для старту (коридор чи кабінет).
- Очистіть поверхню від пилу, жиру та воску.
- Проведіть легке шліфування.
- Нанесіть ґрунтовку.
- Покрийте фарбою у 2-3 шари з повним просушуванням кожного.
- Зафіксуйте результат водорозчинним лаком.
Палітра та візерунки: на що звернути увагу
- База: кремовий, світло-бежевий та попелясто-сірий.
- Об’єм та світло: біла та ніжна пастель візуально розширюють кімнату.
- Природні акценти: теракота, оливковий та пісочний відтінки.
- Геометрія та декор: шахівниця, смуги або "намальовані" килими для зонування.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що на заміну ламінату прийшло нове покриття. Йдеться про SPC-покриття.