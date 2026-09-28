Їх носили наші бабусі: який забутий аксесуар молодь знову дістає зі старих шаф

Ретроакцент повертається та з’являється на подіумах

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Багато хто пам’ятає з образів мам та бабусь кліпси, які раніше були дуже популярними. Зараз цей аксесуар знову повертається у моду і молодь все частіше використовує його.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, чому кліпси знову стали актуальними та як їх пропонують носити сьогодні.

Ще на початку поточного року український Vogue писав, що масивні кліпси у стилі 1980-х стануть головною окрасою весни 2026 року. При цьому аксесуар виглядає зовсім не так, як мінімалістичні сережки-гвоздики, популярні в останні роки.

Масивні кліпси/Saint Laurent/Vogue.ua

Варто зазначити, що кліпси добре вписуються в моду на вінтаж та естетику минулих десятиліть. Раніше їх носили жінки у 1990-х та 2000-х роках навіть у повсякденних образах.

Особливість кліпсів полягає в тому, що їх можуть носити навіть ті, у кого не проколоті вуха. Ця прикраса кріпиться до мочки вуха за допомогою спеціального механізму. Тому сучасні моделі можуть бути цікавими не тільки для тих, кому хотілося б повторити ретрообраз, а й для тих, хто з якихось причин не носить звичайні сережки.

Дизайнери пропонують різноманітність варіантів – від лаконічних моделей до масивних прикрас із незвичайними формами.

Масивні кліпси/Chloé/Vogue.ua

Мода на вінтаж повертається

Повернення кліпс відбувається на тлі широкого інтересу до екстетики минулих десятиліть. Тобто в моду повертаються великі прикраси, які зовсім недавно вважали старомодними.

Великі кліпси зараз виглядатимуть органічно з простим одягом, джинсами, сукнями, костюмами тощо.

До речі, вінтажні речі все частіше сприймають не як аксесуари з минулого, а як спосіб додати індивідуальність до власного образу.

Скільки коштують кліпси в Україні

На популярному українському сайті оголошень ОЛХ є безліч пропозицій із продажу кліпс. Серед них можна знайти і вінтажні. Вартість залежить від стану, а також матеріалу, з якого вони виконані.

Скільки коштують кліпси в Україні/ОЛХ

Скільки коштують кліпси в Україні/ОЛХ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка зачіска загрожує стати головним трендом осені 2026 року.