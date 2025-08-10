Була найбагатшою жінкою у Верховній Раді: куди зникла колишня комуністка Калетник

Калетник відзначилась проросійською позицією

Оксана Калетник — колишня народна депутатка, яка свого часу була найбагатшою жінкою у Верховній Раді. Також вона входила до постійної делегації ВР при Парламентській асамблеї ОБСЄ. Калетник запам'яталась тим, що була проти засудження Росії за війну на Донбасі. Згодом вона зникла з медіапростору, як і Інна Богословська.

"Телеграф" розповість детальніше про діяльність колишньої народної депутатки Комуністичної партії України, а також де вона зараз.

Що відомо про Оксану Калетник

Майбутня політикиня народилась у 1972 році у Хмільнику Вінницької області. Навчалась у Національному державному університеті імені Шевченка, опановуючи психологію та соціологію. У 1997 році Оксана здобула в цьому виші освіту юриста.

Протягом 1991-1992 років Калетник керувала рекламним відділом компанії "Роксолана", яка займалась створенням дизайнерських букетів квітів. Невдовзі заснувала власне рекламне агентство Dali і тижневик "Теленеделя". Також Оксана зареєструвала студію Master Video, яка знімала програми для телеканалу "Інтер".

Калетник починала бізнес у 90-х, фото з мережі

У 1995 році Оксана заснувала юридичну компанію "Алком Київ". У 1996-2003 роках вона працювала віцепрезидентом будівельної корпорації свого тодішнього чоловіка Дмитра Єлманова BM Group. Упродовж 10 років очолювала данський інвестиційний холдинг Dannmar Scandinavia Aps в Україні.

У 2003 році Калетник заснувала групу компаній FIM Consulting, активами якої стали об'єкти нерухомості на Київщині. Одним із них стала мережа столичних торгових центрів "Квадрат". Окрім цього, компанія володіє рестораном "О'Панас" у парку Шевченка та ресторанно-готельним комплексом "Трипілля".

Калетник стала однією з власниць закладів, фото з мережі

У 2010-2012 роках Калетник входила до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. У 2012 році вона стала народним депутатом України VII скликання від Комуністичної партії. Підтримувала скандальні "диктаторські закони", які обмежували права українців. У 2013 році журнал "Фокус" оцінив статки чиновниці у 35 мільйонів доларів. Тоді вона увійшла до рейтингу "200 найбагатших людей України". Свого часу вона була найбагатшою жінкою в українському парламенті.

У травні 2014 року Калетник вийшла із фракції КПУ. На 23-й сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ Калетник була єдиною з української делегації, яка голосувала проти резолюції щодо засудження окупації Росією українських територій.

Калетник була проти засудження Росії за війну проти України, фото з мережі

У 2014 році під час зустрічі з виборцями на Вінниччині говорила про легітимність псевдореспублік "ЛДНР" та їхнє право відокремитися від України. Люди обурилися таким заявам, тож політикиня втікла із зустрічі. Тоді проти неї відкрили кримінальну справу за сепаратизм.

У 2017 році Калетник вийшла заміж вдруге. Її обранцем став шотландець Кевін Джеймс Маккі, в якого була донька Айлса від попередніх стосунків. Оксана також мала доньку Оксану від підприємця Дмитра Єлманова.

Три революції не змусили мене поїхати з рідного дому … Але, як кажуть "ніколи не говори ніколи". Оксана Калетник

Весілля Калетник, фото з її сторінки у фейсбуці

Де зараз і чим займається Оксана Калетник

20 лютого 2022 року екснардепка написала на сторінці у фейсбуці, що "всі сторони повинні припинити нагнітати і викликати в людях страх і невизначеність". Також вона зазначила, що "творча енергія — це шлях розвитку", натомість "страх і невизначеність — шлях смерті". Калетник написала це за 4 дні до початку повномасштабної війни Росії проти України, коли окупанти вже стояли біля кордонів нашої держави.

Калетник перед війною писала "не нагнітати", скриншот з її сторінки у фейсбуці

Політикиня не засудила Росію за вторгнення в Україну. У березні 2022 року Калетник написала, що її сторінку зламали. А згодом екснардепка поширила фото та відео з Норвегії та з Лондону, де вона була спостерігала за похороном королеви Єлизавети.

У 2022 році Калетник була у Норвегії

Калетник була на похороні королеви Єлизавети

У вересні 2022 року Калетник написала пост у стилі "мир во всем мире". Екснардепка зазначила, що зруйнована і "моя країна, і моя сім'я". Вона написала, що не хоче більше думати про війну, бо "прийшла на Землю жінкою" і її борг перед самою собою — це "навчитися кохати і бути коханою". Калетник так і не засудила Росію за злочини, вчинені проти України.

Калетник написала, що не хоче думати про війну

Після цього екснардепка продовжила ділитися своїми роздумами про життя, цитувати філософів та писати різні історії. Останній допис на її сторінці присвячений Києво-Печерській лаврі. Вона написала, що пишається "своєю мамою", маючи на увазі святиню.

Калетник згадала про Києво-Печерську лавру, скриншот з її сторінки у фейсбуці

У серпні 2025 року прокуратура Києва подала позов проти ресторану "О'Панас" у парку імені Тараса Шевченка. Там вимагають знести заклад, оскільки він розташований на землях природно-заповідного фонду України. До того ж місце охороняється як "національне надбання". Також правоохоронці вважають, що будівництво ресторану було незаконним. Однією з власників закладу є Калетник.

