"Ніколи ні з ким не конфліктував": Єрмолаєв розповів нові подробиці замаху в Монако

Він переконаний, що так чи інакше, до інциденту причетний ГУР

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, на якого було вчинено замах у Монако наприкінці червня цього року, заявив, що не може назвати жодного імені можливого замовника, оскільки ніколи ні з ким не мав конфліктів. За його словами, він намагався обходити гострі кути та не займався бізнесом, пов’язаним із криміналом чи нездоровою конкуренцією.

Про замовника

Про це Єрмолаєв заявив в інтерв'ю "Українській правді". Він сподівається, що правоохоронці з'ясують замовника теракту.

"Я ніколи ні з ким не конфліктував, завжди обходив гострі кути, ніколи не займався якимось бізнесом, який має стосунок до криміналу або може викликати якусь там нездорову конкуренцію. Тому я навіть уявити собі не можу. Я нікому не винен, мені ніхто не винен. Я дуже сподіваюся, що правоохоронці знайдуть відповідь на це питання (хто завмовник теракту, — ред.). Це мене дуже хвилює, тому що як далі жити моїй родині? У мене є п'ятеро дітей, сім'я, вони всі тепер не знають, як їм жити", — сказав бізнесмен.

Вадим Єрмолаєв. Фото: УП

Що сталося того вечора

Він розповів, що 29 червня разом із цивільною дружиною та дитиною вони пішли вечеряти в кафе "Зефір" на набережній у Монако. Коли вони повернулися, під час того, як Єрмолаєв прикладав магнітний ключ до дверей будинку, стався потужний вибух.

За його словами, він не мав охорони до замаху та завжди сам їздив за кермом. Після інциденту він вирішив найняти приватну охорону.

Хотіли вбити, чи залякати?

На думку Єрмолаєва, його хотіли саме вбити, а не просто залякати. За його словами, те, що родина жива, — випадковість. Вибух був настільки сильним, що важкі двері будинку вирвало і розламало на тріски.

Про травми родини

Єрмолаєв розповів, що його цивільна дружина Анна місяць була в комі. Сину робили операцію з пересадки шкіри.

"Моя жінка, цивільна дружина Анна, була страшенно травмована, дуже сильно. От тільки зараз вона хоч потроху почала говорити. Вона місяць була в комі. Вона зараз тільки починає рухати руками. Це був потужний вибух. Дитину відкинуло – може, через те, що вона легка. Коли це все сталося, я повернув голову, бачу, що син там махає закривавленими руками, у нього закривавлені руки, ноги, все. У нього зламалася якась частина кістки на нозі, він був у гіпсі, у нього були теж опіки, йому теж пересаджували шкіру, тому що без пересадки шкіри це все не могло загоїтися", — каже бізнесмен.

Про виконавців

За словами Єрмолаєва, виконавці стежили за ними від самого дому до набережної і назад. Вони чітко розуміли, що постраждають усі троє.

На думку бізнесмена, оприлюднення імені підозрюваної у замаху Анастасії Березовської та оголошення її в розшук є помилкою правоохоронців. Її мали тихо затримати, щоб отримати її покази про замовника.

Однак тепер Березовську ліквідували. Він припускає, що інших можливих спільників Березовської, які стежили за ним, також могли ліквідувати в Україні.

Анастасія Березовська

Нагадаємо, за версією слідства, Березовську вбили співробітник Головного управління розвідки Міноборони Владислав Реут і його спільник, колишній співробітник СБУ Віталій Жикович. Це сталося 3 липня на Київщині. За даними співрозмовників "УП", близьких до розслідування, слідство вважає, що саме вони могли бути організаторами теракту в Монако.

Про вибухівку та участь спецслужб

Єрмолаєв, розповів, що для замаху на нього використали дуже рідкісну рідку вибухівку. Вона залишає сильні хімічні опіки на тілі.За його словами, речовину не можна придбати легально, її немає у розпорядженні військ, але є у Головного управління розвідки. Вибуховий пристрій був виготовлений підполковником ГУР Владиславом Реутом в Україні та доставлений до Європи, каже бізнесмен.

На думку Єрмолаєва, оскільки один із затриманих підозрюваних (Владислав Реут) є чинним підполковником ГУР, організація так чи інакше причетна до замаху. Бізнесмен підтвердив, що з ним зв'язувалися представники ГУР. Вони намагалися переконати його у непричетності відомства до замаху та обіцяли розібратися в ситуації.

На думку Єрмолаєва, співробітники ГУР виконували приватне комерційне замовлення за гроші. Особисто з ним вони не були знайомі та не мали іншого мотиву. Водночас він відкидає, що до замаху могло бути причетне керівництво ГУР або Офіс президента.

Про гальмування розслідування та погрози підозрюваним

Бізнесмен каже, що останнім часом Нацполіція почала гальмувати розслідування. На його думку, причина — тиск зацікавлених осіб, які намагаються вигородити Реута і Жиковича. За інформацією Єрмолаєва, Реут і Жикович, перебуваючи в СІЗО, отримують погрози та вимоги мовчати заради безпеки власних сімей.

Чи пов'язаний замах із колцентрами та бізнесом сина

За словами Єрмолаєва, ця версія є "нісенітницею". Він підтвердив, що його сина затримували за запитом Естонії за підозрою у причетності до колцентрів. Родина домоглася укладення угоди з правоохоронцями без визнання вини, та в рамках цієї угоди сплатила штраф.

Єрмолаєв заперечує, що замах міг бути помстою за свідчення сина в межах угоди. Він переконаний, що син не мав жодної цікавої для слідства інформації та ніяких показань не давав

Про санкції РНБО та кримський бізнес

Єрмолаєв каже, що РНБО запровадила проти нього санкції за підозрою у сплаті податків підприємством "Алеф-Віналь-Крим" в окупованому Криму. Він стверджує, що втратив контроль над кримськими підприємствами ще в 2015 році через тиск російського кримінального бізнесмена Євгена Двоскіна та ФСБ РФ, які побили та залякали директора підприємства.

Він заявив, що має офіційні документи від СБУ, Генерального прокурора та суду про свою непричетність до кримінальної справи щодо сплати податків у Криму. Однак, каже бізнесмен, його офіційні звернення про зняття санкцій РНБО не розглядає. Верховний Суд відмовляється розглядати справу по суті.

Чи може Росія бути причетна до замаху

Єрмолаєв не бачить російського сліду в цій справі. За його словами, він не має жодних зв'язків чи контактів із російськими структурами чи бізнесменами і не становить для них інтересу.

Бізнесмен сподівається, що підозрювані підуть на угоду зі слідством, оскільки їм загрожує довічний термін. Він очікує, що це дасть змогу дізнатися ім'я замовника.

Що відомо про замах на Єрмолаєва

Вадим Єрмолаєв є одним із найвідоміших підприємців Дніпра. Він заснував корпорацію "Алеф" та був девелопером низки знакових об’єктів міста, серед яких "Міст-Сіті", Cascade Plaza, "Призма", "Босфор" та інші. У різні роки входив до списку найбагатіших українців за версією Forbes.

Замах стався 29 червня 2026 року приблизно о 21:00 у Монако. Постраждали троє людей — сам Єрмолаєв, його 13-річний син та цивільна дружина. Її травми були найважчими.

Головною підозрюваною у замаху на Вадима Єрмолаєва стала українка Анастасія Березовська. Жінку було оголошено у міжнародний розшук, невдовзі її тіло виявили під Києвом

Березовська отримала притулок у Німеччині у 2022 році. Вибух був здійснений дистанційно, перед цим жінка кілька днів стежила за будинком Єрмолаєва.

Раніше "Телеграф" розповідав, кому може бути вигідний замах на Єрмолаєва у Монако.