Чи врятує генератор багатоповерхівки від відсутності води під час блекауту: є просте пояснення

Врятувати багатоповерхівки під час блекаутів можуть комплексні рішення

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Під час відключень світла жителі багатоповерхівок, особливо на верхніх поверхах, можуть залишатись без водопостачання. Але просто придбати генератор та підключити його до насосів не вийде.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповіла голова ОСББ та голова громадської організації "Лідерки управління житлом" Юлія Бородіна. За її словами, в таких випадках для вирішення цієї проблеми потрібно підходити комплексно.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": Генератор під насос не врятує? Що насправді потрібно висоткам, щоб не залишитися без води

За словами експертки, купувати один генератор для однієї насосної станції — це марнотратство, тому ніхто так не робить. Навпаки, люди обирають найбільш оптимальне комплексне рішення.

"Просто купити генератор і підключити до нього насосну станцію не практично. Адже окремого генератора тільки під насоси для води на практиці не роблять. Генератор під насоси — такого рішення взагалі немає", — зазначила Бородіна.

Юлія Бородіна

За її словами, якщо багатоквартирний будинок вирішує ставити генератор, його відразу розраховують на кілька інженерних систем. Зокрема це:

ліфти;

насоси водопостачання;

насоси опалення;

протипожежні системи;

освітлення під'їздів, поверхів та інших місць загального користування.

"Тобто будинок обирає не між "генератором для води" і "генератором для ліфта", а між двома типами резервного живлення для всіх інженерних систем відразу: генератором або інвертором з акумуляторами", — пояснила Бородіна.

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