Чи врятує генератор багатоповерхівки від відсутності води під час блекауту: є просте пояснення
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Врятувати багатоповерхівки під час блекаутів можуть комплексні рішення
Під час відключень світла жителі багатоповерхівок, особливо на верхніх поверхах, можуть залишатись без водопостачання. Але просто придбати генератор та підключити його до насосів не вийде.
Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповіла голова ОСББ та голова громадської організації "Лідерки управління житлом" Юлія Бородіна. За її словами, в таких випадках для вирішення цієї проблеми потрібно підходити комплексно.
Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": Генератор під насос не врятує? Що насправді потрібно висоткам, щоб не залишитися без води
За словами експертки, купувати один генератор для однієї насосної станції — це марнотратство, тому ніхто так не робить. Навпаки, люди обирають найбільш оптимальне комплексне рішення.
"Просто купити генератор і підключити до нього насосну станцію не практично. Адже окремого генератора тільки під насоси для води на практиці не роблять. Генератор під насоси — такого рішення взагалі немає", — зазначила Бородіна.
За її словами, якщо багатоквартирний будинок вирішує ставити генератор, його відразу розраховують на кілька інженерних систем. Зокрема це:
- ліфти;
- насоси водопостачання;
- насоси опалення;
- протипожежні системи;
- освітлення під'їздів, поверхів та інших місць загального користування.
"Тобто будинок обирає не між "генератором для води" і "генератором для ліфта", а між двома типами резервного живлення для всіх інженерних систем відразу: генератором або інвертором з акумуляторами", — пояснила Бородіна.
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