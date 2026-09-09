Спасет ли генератор многоэтажки от отсутствия воды во время блекаута: есть простое объяснение

Спасти многоэтажки во время блекаутов могут комплексные решения

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При отключении света жители многоэтажек, особенно на верхних этажах, могут оставаться без водоснабжения. Но просто приобрести генератор и подключить его к насосам не получится.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказала глава ОСМД и глава общественной организации "Лидерки управления жильем" Юлия Бородина. По ее словам, в таких случаях для решения этой проблемы нужно подходить комплексно.

Подробнее читайте в материале "Телеграф": Генератор под насос не спасет? Что на самом деле нужно высоткам, чтобы не остаться без воды

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По словам эксперта, покупать один генератор для одной насосной станции – это расточительность, поэтому никто так не делает. Напротив, люди выбирают наиболее оптимальное комплексное решение.

"Просто купить генератор и подключить к нему насосную станцию не практично. Ведь отдельного генератора только под насосы для воды на практике не делают. Генератор под насосы — такого решения вообще нет", — отметила Бородина.

Юлия Бородина

По ее словам, если многоквартирное здание решает ставить генератор, его сразу рассчитывают на несколько инженерных систем. В частности это:

лифты;

насосы водоснабжения;

насосы отопления;

противопожарные системы;

освещение подъездов, этажей и других мест общего использования.

"То есть дом выбирает не между "генератором для воды" и "генератором для лифта", а между двумя типами резервного питания для всех инженерных систем сразу: генератором или инвертором с аккумуляторами", — пояснила Бородина.

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