Вечеря на двох за 150 гривень - це реально: українка показала, що можна приготувати

Купити продукти на смачну вечерю можна навіть з обмеженим бюджетом

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На тлі постійного зростання цін на продукти українці шукають можливості заощадити на щоденному раціоні. Насправді ж, навіть з бюджетом у 150 гривень в Києві можна приготувати смачну та корисну вечерю на двох.

Про це розповідає українка під ніком delicate_madonna в соціальній мережі Instagram. За її словами, цих грошей буде достатньо для чудової запіканки.

Дівчина відправилась до супермаркету на закупівлі. Вона обрала необхідну кількість продуктів.

"Беремо 2 яйця по 6,30 грн за штуку. Далі беремо сметану за 34,99 гривень. Цибулинка на 3,69 гривні. 800 грамів картоплі на 10,15 грн. Часник — ще 4 гривні. Твердий сир "Гауда" — 32,60 грн. Печериці на 11,39 грн", — розповіла дівчина.

За її словами, закупівля без м'яса склала — 110 гривень. Тож вона вирішила купити курятини.

"Беремо філе на 38,52 грн — 180 грамів. Зберігайте рецепт", — зазначила українка.

Вона розповіла, що приготування дуже просте і займає не дуже багато часу. Після приготування основи з вареної картоплі та засмажки з курятини, грибів, яєць та сметани їх потрібно об'єднати, посипати тертим твердим сиром і відправити до духовки на 20 хвилин. А в результаті, за її словами, виходить дуже смачна та ситна страва, яку хочеться готувати знову і знову.

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