Як зрозуміти, що товар свіжий: в "АТБ" помітили обгорілі яйця

Судячи з усього, продукти потрапили на полиці прямо зі згорілих складів

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Поки в одних супермаркетах все частіше фіксують порожні полиці через брак товару, в інших покупці помічають продукцію з "бойовим досвідом". Так, в одеському "АТБ" можна придбати яйця у сажі – ймовірно, доставлені зі складів, що згоріли внаслідок російського терору.

Докладніше про це розповість "Телеграф".

Світлини і відео нібито із супермаркету публікують місцеві Telegram-канали.

Яйця у сажі

Втім, за фотографіями неможливо точно визначити, чи дійсно товар має такий вигляд через перебування у пожежі, чи причина полягає у чомусь іншому.

Важливе питання — чи можна вживати подібні яйця. Звісно, перевірити їх на придатність суто візуально в магазині неможливо.

У цій ситуації покупцям залишається тільки сподіватися на доброчесність мережі супермаркетів щодо дотримання умов зберігання товару та його якості.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", в українських супермаркетах масово зникають продукти: де і чого нема.