Ужин на двоих за 150 гривен – это реально: украинка показала, что можно приготовить

Купить продукты на вкусный ужин можно даже с ограниченным бюджетом

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На фоне постоянного роста цен на продукты, украинцы ищут возможности сэкономить на ежедневном рационе. На самом же деле, даже с бюджетом в 150 гривен в Киеве можно приготовить вкусный и полезный ужин на двоих.

Об этом рассказывает украинка под ником delicate_madonna в социальной сети Instagram. По ее словам, этих денег будет достаточно для отличной запеканки.

Девушка отправилась в супермаркет на закупки. Она выбрала необходимое количество продуктов.

"Берем 2 яйца по 6,30 грн за штуку. Далее берем сметану за 34,99 гривны. Луковица на 3,69 гривны. 800 грамм картофеля на 10,15 грн. Чеснок — еще 4 гривны. Твердый сыр "Гауда" — 32,60 грн. Шампиньоны на 11,39 грн", — рассказала девушка.

По ее словам, закупка без мяса составила – 110 гривен. Она решила купить курятины.

"Берем филе на 38,52 грн — 180 граммов. Сохраняйте рецепт", — отметила украинка.

Она рассказала, что приготовление очень простое и занимает не слишком много времени. После приготовления основы из вареного картофеля и зажарки из курятины, грибов, яиц и сметаны их нужно объединить, посыпать тертым сыром и отправить в духовку на 20 минут. А в результате, по ее словам, получается очень вкусное и сытное блюдо, которое хочется готовить снова и снова.

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