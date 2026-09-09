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Коричневі пальці після волоських горіхів: чому мило не допомагає та як швидко очистити руки

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Молоді волоські горіхи фарбують шкіру рук
Молоді волоські горіхи фарбують шкіру рук. Фото Колаж "Телеграфу"

Зелена шкірка горіха працює як стійка фарба

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Осінь — час збору врожаю волоських горіхів. Кожен, хто хоч раз очищав молоді плоди від зеленої шкірки, знає про те, що пальці та нігті в процесі фарбуються в темно-коричневий колір. Пігмент, що в'ївся, може триматися на шкірі кілька днів, а звичайне мило, жорсткі мочалки та гаряча вода не допомагають його змити.

За інформацією чеського видання Kupi, причина такої стійкості забруднень криється в біохімії самої рослини, тому стандартна гігієна тут не працює.

У зеленій шкірці волоського горіха міститься органічна речовина — юглон. Його використовують для фарбування тканин, деревини та волосся.

Коли ми чистимо горіхи голими руками, ми їх не просто забруднюємо, а буквально фарбуємо верхній шар епідермісу. Саме тому стійкий пігмент неможливо просто змити водою з милом.

Найнадійніший спосіб уберегти руки — чистити горіхи в щільних гумових рукавичках. Якщо їх немає, перед очищенням горіхів можна змастити руки жирним кремом, вазеліном або будь-якою рослинною олією. Пігмент юглон значно гірше зчіплюється з маслянистою поверхнею, і руки постраждають значно менше.

Як відмити руки від молодих горіхів
Фото згенероване ШІ

Для видалення плям, що вже з'явилися, підходить кавова гуща, змішана з чайною ложкою оливкової олії. Масаж такою сумішшю допомагає дбайливо відлущити пофарбовані клітини шкіри.

Також можна спочатку обполоснути руки теплою водою, а потім нанести на вологу шкіру кілька крапель арганової олії або вазеліну та ретельно розтирати. Це не зніме колір на 100%, але зробить плями набагато тьмянішими.

Для видалення пігменту не рекомендується використовувати концентрований оцет, лимонну кислоту або соду. Вони сильно пересушують і можуть травмувати шкіру рук.

Теги:
#Грецькі горіхи #Лайфхак