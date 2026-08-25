Один фрукт замінить три засоби: іспанка показала, як відмити стиралку, дошку та мікрохвильову піч лимоном

Кислота лимона справляється там, де безсила магазинна хімія

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Лимон є майже на кожній кухні. Його додають у чай, використовують у приготуванні їжі та як прикрасу страв. Завдяки ефірним оліям у шкірці лимон справляється із жиром і неприємними запахами. А отже, його можна використовувати і для прибирання.

Секрет ефективності лимона полягає в кислотах, які він містить. Вони розчиняють застарілі забруднення й водночас нейтралізують запахи, а не просто маскують їх ароматизатором, як це роблять багато магазинних засобів.

Фахівець із домашнього прибирання з Іспанії Тамара Рамос показала у соцмережах, як саме вона використовує лимон.

Одна з найбільш неочевидних порад стосується пральної машини, а точніше — її барабана, про необхідність очищення якого багато хто взагалі не замислюється. Фахівчиня змішує сік або м’якоть лимона зі звичайною зубною пастою: кислота фрукта допомагає розщепити бруд і вапняний наліт, а абразивні частинки пасти посилюють ефект механічного очищення. Сумішшю потрібно обробити барабан і запустити вбудовану програму очищення машини, а якщо такої функції немає — короткий або делікатний цикл. Щоб переконатися, що всі забруднення точно зникли, можна додатково запустити порожній цикл із невеликою кількістю відбілювача.

Схожий принцип працює і з дерев’яною обробною дошкою, на якій з часом накопичуються залишки їжі, плями, що в’їлися, та стійкий запах цибулі, часнику або риби. Достатньо натерти дошку половинкою лимона, посипаною сіллю, залишити на кілька хвилин, а потім промити водою або протерти нейтральним мийним засобом.

Третій спосіб стане в пригоді тим, у кого запущена мікрохвильова піч зсередини. Замість того щоб відтирати стінки щіткою, експертка з прибирання пропонує додати в миску з водою сік лимона та кілька часточок і поставити ємність у мікрохвильовку на пару хвилин на середній потужності. Гаряча пара з лимонною кислотою розм’якшує навіть присохлі бризки жиру, і після цього достатньо просто протерти стінки ганчіркою.

Але перш ніж повторювати лайфхаки, варто перевірити засіб на невеликій непомітній ділянці, оскільки деякі покриття можуть зіпсуватись під впливом кислоти.

Раніше "Телеграф" розповідав, як видалити жир, що в’ївся, з дерев’яних дверей.