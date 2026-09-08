За кордоном вигідніше? Потап розкрив, як залишав Україну під час війни (відео)

Артист уникає повернення в Україну

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Український репер та продюсер Потап (Олексій Потапенко) розповів, чому не повертається до України і як йому вдавалося виїжджати за кордон під час воєнного стану.

Про це 45-річний артист заявив в інтерв’ю російській пропагандистці Катерині Гордєєвій. За словами Потапа, щоразу він виїжджав за документами, оформленими під благодійну діяльність. Залежно від мети поїздки, документи могли подаватися через різні міністерства або компанії.

При цьому артист зізнався, що паралельно із благодійними заходами займався за кордоном комерційною діяльністю. За його словами, таким чином він неодноразово виїжджав та повертався до України.

Ось я виїжджав, заїжджав так багато разів. В оригіналі я виїжджаю на благодійну акцію. А паралельно ще роблю комерційну роботу Потап

На запитання, чому зараз не приїжджає до країни, Потап відповів, що не боїться повернення, проте його "задовбала" необхідність щоразу думати про подальший виїзд.

Тому що дуже важко мені. Я дуже задовбався, чесно кажучи. Щоразу ти приїжджаєш і одразу думаєш, як звідти виїхати Олексій Птапенко

За словами репера, в Україні у нього залишається багато друзів, а також він продовжує займатись благодійністю та виступати для військових. Проте робота та заробіток перебувають за кордоном. "Звичайно, мене тягне побути там, де я заробляю копійку", — заявив Потап.

Нагадаємо, що Потапа можуть позбавити звання "Заслуженого артиста України". Відповідна петиція вже набрала достатньо голосів.