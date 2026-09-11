Носить із собою "білі пакетики". Дружина президента Польщі відверто розповіла про його шкідливу звичку

Камери неодноразово фіксували Навроцького за вживанням речовини

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Марта Навроцька розповіла про звички свого чоловіка. Перша леді Польщі зізналася, що глава держави використовує снюс.

Про це вона розповіла в інтерв’ю польському журналісту Богдану Римановському у програмі Rymanowski Live. Під час розмови ведучий запитав її, чи є щось у повсякденній поведінці Кароля Навроцького, що її дратує.

Марта відповіла, що президент не завжди відносить посуд на кухню і після кави залишає немиту чашку, проте потім розмова торкнулася іншої його звички — вживання снюсу.

Кароль Навроцький із дружиною Мартою у березні 2026 року. Фото: Getty Images

"Телеграф" з’ясував, що снюс є бездимним тютюновим продуктом у невеликих пакетиках. Його поміщають між губою та ясною, звідки нікотин поступово надходить до організму. За словами дружини президента Польщі, її чоловік не приховує цієї звички.

Президент не приховує своєї єдиної залежності. Але це залежність, яка замінює каву. Це його звичка, як і кава Марта Навроцька

Говорячи про снюс, Навроцька додала, що "снюс уже використаний" та "усі вже знають про це".

Снюси Навроцького у прямих ефірах

Кароля Навроцького неодноразово помічали зі снюсом під час публічних заходів. Так, у квітні 2026 року пакетик зі снюсом випав із кишені президента прямо під час прямого ефіру в Kanale Zero. Один із ведучих підняв його і передав Навроцькому, що викликало сміх у студії.

Mazurek podaje Nawrockiemu snusa, który mu wypadł XD pic.twitter.com/5JHJyyl03w — chrzanik (@chrzanikx) April 17, 2026

Раніше камери також фіксували Навроцького зі снюсом під час президентської кампанії на дебатах.

Крім того, польські ЗМІ повідомляли про епізод із використанням снюсу під час Генеральної асамблеї ООН у вересні 2025 року.

Раніше повідомлялося, що у лютому 2026 року снюс запропонували Олександру Лукашенку. Самопроголошений президент Білорусі заявив, що він нібито не п’є і не палить.